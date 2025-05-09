مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي

الجمعة، 09 مايو 2025 - 00:57

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - عماد النحاس

أبدى عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه على المصري.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ اللاعبين على الأداء الرجولي والفوز الكبير، وأؤكد على أهمية الاستمرار في هذه السلسلة من الانتصارات رغم ضغط المباريات. فنحن نخوض مباراة كل 4 أيام، مما يفرض علينا ضغوطًا كبيرة، بخلاف بعض الفرق الأخرى، لكن عزيمة اللاعبين وروحهم العالية هي سر النجاح".

وأضاف "حتى وإن غابت الجماهير عن المدرجات، إلا أن وجودهم الدائم خلف الفريق يعد دافعًا كبيرًا لنا، لتحقيق الفوز في كل مباراة ولرد الجميل على هذا الدعم المتواصل من جمهور الأهلي العظيم".

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وأكمل "دخلنا المباراة متأخرين بهدف مبكر للمصري، لكن تعامل الجهاز الفني بهدوء مع الوضع، وخبرة اللاعبين ساعدتنا على العودة السريعة وفرض سيطرتنا على مجريات اللقاء".

وأوضح "نعتمد على الضغط الهجومي وصناعة الفرص باستمرار، وهذا ما أثمر عن تسجيل الأهداف. كما أن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز، وهو ما يجعلنا دائمًا في وضع قوي ويساهم في تشكيل ضغط متواصل على المنافسين".

واختتم "بدأنا تجهيز البدلاء مبكرًا في الشوط الأول تحسبًا لأي تراجع فني، لكن اللاعبين استعادوا زمام الأمور بسرعة ونجحوا في إنهاء المباراة لصالحهم بأداء مميز".

وتقدم النادي الأهلي لصدارة ترتيب الدوري مؤقتا، بعد الفوز الكبير على حساب المصري برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل رباعية الأهلي إمام عاشور "هدفين"، وطاهر محمد، ووسام أبو علي، فيما سجل هدفي المصري صلاح محسن، وفخر الدين بن يوسف.

ونجح إمام عاشور بعد تسجيله هدفين في مباراة اليوم في اعتلاء صدارة هدافي الدوري برصيد 11 هدفا، متخطيا ناصر منسي مهاجم الزمالك.

ونال وسام أبو علي جائزة رجل المباراة بعدما نجح في تسجيل هدف، وصناعة آخر.

الأهلي نجح في تحقيق الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2، ليحرز الفريق 12 هدفا في 3 مباريات.

وتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين أمام بيراميدز الوصيف.

ويخوض بيراميدز مباراته في الجولة ذاتها أمام البنك الأهلي في تمام الثامنة مساء الجمعة.

عماد النحاس الأهلي الدوري المصري
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