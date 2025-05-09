موعد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس

تأهل تشيلسي الإنجليزي، وريال بيتيس الإسباني إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الجاري 2024 - 2025.

وأطاح تشيلسي بمنافسه يورجورن السويدي 5-1 في مجموع المباراتين.

فيما نجح ريال بيتيس في التأهل إلى النهائي بالفوز الصعب على فيورنتينا 4-3 في مجموع المباراتين بعد امتداد المباراة لوقت إضافي إيابا في فلورنسا.

المباراة : تشيلسي × ريال بيتيس

الحدث: نهائي دوري المؤتمر

المكان: ملعب فروكلاف في بولندا

اليوم: الأربعاء 28 مايو.

التوقيت العاشرة مساءً:

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD

وتعد تلك المرة الأولى التي يغيب فيها فريق إيطالي عن نهائي دوري المؤتمر.

وسبق أن خسر فيورنتينا النهائيين السابقين موسم 2022 - 2023، و2023 - 2024.

وتوج ببطولة الأوروبي في النسخ الثلاث السابقة فرق روما الإيطالي، ووستهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني.

ويعد ريال بيتيس هو الفريق الإسباني الوحيد المتواجد في نهائي البطولات الأوروبية للأندية.

ويتأهل الفريق المتوج ببطولة دوري المؤتمر إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.