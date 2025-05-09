المرة الأولى دون فريق إيطالي.. تشيلسي وريال بيتيس إلى نهائي دوري المؤتمر

الجمعة، 09 مايو 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - ريال بيتيس

تأهل تشيلسي الإنجليزي، وريال بيتيس الإسباني إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الجاري 2024 - 2025.

ونجح تشيلسي في تكرار فوزه أمام يورجورن السويدي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن.

وكان تشيلسي فاز ذهابا في السويد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليضمن مقعده في النهائي الأوروبي.

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وفي مباراة أخرى قاد الثنائي عبد الصمد الزلزولي وأنتوني فريق ريال بيتيس إلى نهائي دوري المؤتمر بعد التعادل أمام فيورنتينا الإيطاليا إيابا في فلورنسا 2-2.

واستفاد الفريق الإسباني من الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد ليتأهل للنهائي.

تقدم البرازيلي أنتوني مبكرا في الدقيقة 30 من ضربة حرة مباشرة أسكنها الشباك.

ولكن رد فيورنتينا بهدفين لـ روبن جوسينس في الدقيقتين 34، و42 لتتعادل الكفتان.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتقدم فيورنتينا 2-1، وإجمالي 3-3 ذهابا وإيابا ليلجأ الفريقان لوقت إضافي.

ونجح المغربي عبد الصمد الزلزولي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 97 من هجمة مرتدة مررها له أنتوني أمام المرمى ليسكنها الشباك مسجلا هدف الفوز والتأهل.

وفشل فيورنتينا في العبور إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.

وخسر فيورنتينا آخر نهائيين أمام وستهام 2-1 قبل الخسارة أمام أولمبياكوس اليوناني 1-0 في نهائي الموسم التالي.

ويتأهل الفائز ببطولة دوري المؤتمر إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتعد تلك المرة الأولى التي لن يتواجد فيها فريق إيطالي في نهائي دوري المؤتمر، فيما يشهد تواجد فريق إسباني للمرة الأولى.

ويعد ذلك الموسم الرابع لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي:

موسم 2021 - 2022 .. (روما الإيطالي 1 - 0 فينورد الهولندي)

موسم 2022 - 2023 (وستهام الإنجليزي 2 - 1 فيورنتينا الإيطالي)

موسم 2023 - 2024.. (أولمبياكوس اليوناني 1 - 0 فيورنتينا الإيطالي)

موسم 2024 - 2025 .. (تشيلسي الإنجليزي × ريال بيتيس الإسباني)

فيورنتينا ريال بيتيس دوري المؤتمر الأوروبي تشيلسي
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