صحيفة سعودية: اتفاق مبدئي بين الأهلي وجوميز.. ومباراة الوحدة تحسم مصيره

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن وصول النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي لتولي تدريبه.

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي جديد لخلافة مارسيل كولر، فيما يقود عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن هناك مفاوضات جادة بين مسئولو الأهلي مع جوميز لتوليه مسئولية القيادة الفنية للفريق، بداية من كأس العالم للأندية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن هناك اتفاق مبدئي على حصول المدرب على 150 ألف دولار في الموسم، من أجل قيادة الأهلي بداية من كأس العالم للأندية.

وأشارت الصحيفة إلا أن المباراة القادمة للفريق أمام الوحدة بالدوري السعودي في الجولة القادمة حاسمة بالنسبة لرحيله من عدمه عن الفريق.

ويلعب الفتح ضد الوحدة يوم السبت ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي.

ونجح جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح، في انتشال فريقه من ذيل الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق جوميز للفوز للمباراة الثامنة في 17 مباراة قاد خلالهم الفريق، فيما تلقى الخسارة في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.

ويتبقى للفتح 4 مباريات أمام الوحدة، والهلال، وضمك، والنصر على الترتيب.