6 فرق إنجليزية تشارك في دوري أبطال أوروبا.. 8 يتنافسون على 5 مقاعد

ضمنت الأندية الإنجليزية زيادة حصتها في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى 6 مقاعد.

وتأهل مانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيان إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزهما على حساب أتليتك بلباو الإسباني، وبودو جليمت النرويجي على الترتيب.

يونايتد أطاح بـ بلباو برباعية مقابل هدف في الإياب بعد فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.

أما توتنام فكرر فوزه أمام بودو جليمت بهدفين نظيفين بعد فوزه ذهابا على ملعبه في لندن بنتيجة بثلاثية مقابل هدف.

ويشارك بطل بطولة الدوري الأوروبي في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي تأكد مشاركة أحدهما الموسم المقبل في البطولة الأكبر بالقارة العجوز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 15 في الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويليه توتنام هوتسبير في المركز الـ16 برصيد 38 نقطة، وكلاهما فقد الفرصة في التواجد ضمن الخمسة الأوائل في الدوري الإنجليزي.

ويتأهل أصحاب المركز الأربعة الأولى من الدوري الإنجليزي مباشرة في دوري أبطال أوروبا.

إلا أن نتائج الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية هذا الموسم زادت من حصيلة الفرق الإنجليزية.

ويكافئ الاتحاد الأوروبي دوريين بمقعد إضافي لكل دوري من خلال نقاط الأداء لأندية هذا الدوري في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

فوز كل فريق في أي من مسابقات الاتحاد الأوروبي للأندية هذا الموسم يعني فوزه بنقطتين، بينما يحصل الفريق في حالة التعادل على نقطة.

ويحصل متصدر ترتيب دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا على 12 نقطة، و6 نقاط لمتصدر دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، و4 لدوري المؤتمر.

ويحصل كل فريق متأهل عن كل دور في دوري أبطال أوروبا 15 نقطة (ليفربول الإنجليزي)، و10 نقاط في الدوري الأوروبي (لاتسيو)، و0.5 نقطة في حالة تجاوز دور في دوري المؤتمر (تشيلسي).

ويتم جمع نقاط جميع الأندية المشاركة في كل دوري وتقسيمها على عدد الأندية التي بدأت الموسم في مسابقات يويفا لحساب المتوسط.

وتصدرت إنجلترا الترتيب مما ضمن لها مقعدا خامسا.

وكان من الممكن أن تزيد حصة الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى 7، لو استطاع أستون فيلا العبور من ربع النهائي والتتويج بالبطولة، ولكن لم يحدث هذا وتأهل باريس سان جيرمان على حسابه.

وبذلك تكون الفرق الإنجليزية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا، وأحد فريقي مانشستر يونايتد أو توتنام.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي على ملعب سان ماميس في بلباو يوم الأربعاء 21 مايو الجاري.

وتتنافس 6 أندية إنجليزية، وهم أرسنال، ومانشستر سيتي، ونيوكاسل، وتشيلسي، ونوتينجهام فورست، وأستون فيلا، على 4 مقاعد مؤهلة لدوري الأبطال.