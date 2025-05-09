سلة - الثاني على التوالي.. الاتحاد بطلا لكأس مصر بعد الفوز على الأهلي في نهائي مجنون

الجمعة، 09 مايو 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

ديكسون - عمر طارق - الاتحاد ضد الأهلي كرة سلة

حقق نادي الاتحاد السكندري لقب بطولة كأس مصر لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز الاتحاد على الأهلي 85-83 في الثواني الأخيرة من المباراة التي وصلت إلى وقت إضافي ضمن نهائي كأس مصر لكرة السلة.

وحافظ الاتحاد على لقب كأس مصر لكرة السلة بعدما حصل عليه بالموسم المنصرم.

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وانتهت الفترة الأولى بتقدم نادي الاتحاد على الأهلي بنتيجة 24-18.

واستعاد الأهلي توازنه وانهى الفترة الثانية متقدما بنتيجة 43-42.

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وشهدت الفترة الثالثة مغعادلة الكفة بين الفريقين لتنتهي بنتيجة 58-58.

وتواصل التعادل بين الأهلي والاتحاد في الفترة الرابعة التي انتهت 73-73 ليلجأ الفريقين إلى لعب 5 دقائق إضافية.

وفي اللعبة الأخيرة سجل محترف الاتحاد كايل فيناليس ثنائية لمينح فريقه اللقب الثاني على التوالي بالفوز 85-83 على الأهلي.

وتأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88.

فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.

وقاد المباراة النهائية، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

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