سلة - الثاني على التوالي.. الاتحاد بطلا لكأس مصر بعد الفوز على الأهلي في نهائي مجنون

حقق نادي الاتحاد السكندري لقب بطولة كأس مصر لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز الاتحاد على الأهلي 85-83 في الثواني الأخيرة من المباراة التي وصلت إلى وقت إضافي ضمن نهائي كأس مصر لكرة السلة.

وحافظ الاتحاد على لقب كأس مصر لكرة السلة بعدما حصل عليه بالموسم المنصرم.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم نادي الاتحاد على الأهلي بنتيجة 24-18.

واستعاد الأهلي توازنه وانهى الفترة الثانية متقدما بنتيجة 43-42.

وشهدت الفترة الثالثة مغعادلة الكفة بين الفريقين لتنتهي بنتيجة 58-58.

وتواصل التعادل بين الأهلي والاتحاد في الفترة الرابعة التي انتهت 73-73 ليلجأ الفريقين إلى لعب 5 دقائق إضافية.

وفي اللعبة الأخيرة سجل محترف الاتحاد كايل فيناليس ثنائية لمينح فريقه اللقب الثاني على التوالي بالفوز 85-83 على الأهلي.

وتأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88.

فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.

وقاد المباراة النهائية، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.