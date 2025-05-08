تصفيات كأس العالم - فلسطين تواجه عمان في الأردن

الخميس، 08 مايو 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة فلسطين وعُمان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في العاصمة الأردنية عمّان.

وستقام المباراة على استاد الملك عبدالله الثاني في 10يونيو المقبل.

ويضم المنتخب الفلسطيني بين صفوفه وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي.

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وستقام المباراة ضمن الجولة العاشرة من مباريات المجموعة الثانية للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم.

منتخب فلسطين حقق انتصارا تاريخيا على العراق في مباراة مثيرة حسمت في الثواني الأخيرة ضمن الجولة الماضية.

وتقدم منتخب العراق في الدقيقة 34 عن طريق علي حسين.

بينما سجل وسام أبو علي هدف التعادل في الدقيقة 88 برأسية رائعة من ركنية حولها داخل شباك العراق.

وسجل عميد محاجنة هدف الفوز في الدقيقة 97 بنفس طريقة هدف وسام أبو علي.

وبعدما حقق منتخب فلسطين انتصاره الأول تاريخيا على العراق، رفع رصيده إلى المركز الخامس برصيد 6 نقاط بينما يتذيل الكويت الترتيب بـ 5 نقاط.

وتجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث بينما كوريا الجنوبية في الصدارة بـ 16 نقطة ثم الأردن في المركز الثاني بـ 13 نقطة.

فيما يمتلك منتخب عُمان 10 نقاط في المركز الرابع.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة في آسيا إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر.

بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع الملحق العالمي.

منتخب فلسطين تصفيات كأس العالم
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