الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والزمالك.. وطارق مجدي للبنك الأهلي وبيراميدز

يدير محمد الحنفي مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك في الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ويعاونه وائل شعبان، وعدي عيد حكمان مساعدان، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

ويتواجد محمود دسوقي حكما للفيديو، ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

كما يدير الحكم طارق مجدي مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز.

ويعاونه خالد حسين ومحمد عزازي حكمان مساعدان، وأحمد ناجي حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم عبد العزيز السيد، ورجب محمد حكم فيديو مساعد.

ويأمل بيراميدز في استعادة الصدارة بعد تراجعه للمركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين خلف الأهلي، ولكن خاض الفريق الأحمر مواجهة تلك الجولة أمام المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

ويدير مباراة فاركو أمام بتروجت وليد عبد الرازق، ويعاونه عماد فرج، وإيهاب فخري، فيما يتواجد إبراهيم محمد حكما رابعا.

ويتواجد عمرو الشناوي على تقنية الفيديو، ويعاونه عمرو رمضان.

فاركو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة، ويليه بتروجت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.