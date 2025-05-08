محلل أداء الزمالك يكشف موعد انضمامه لجهاز الرمادي

كشف محمد علاء موعد انضمامه للجهاز الفني للزمالك بقيادة أيمن الرمادي.

وانتقل علاء محلل أداء الزمالك للعمل في شبيبة القبائل قبل أن يتم اختياره مجددا للعمل مع الجهاز الفني الجديد بقيادة أيمن الرمادي.

وكتب علاء عبر حسابه على فيبسوك: "تشرفت بتلقي دعوة من مجلس إدارة نادي الزمالك للانضمام كمحلل أداء للفريق الأول رفقة الجهاز الفني الجديد. وهو ما لا يمكن أن نسميه عودة، لأننا لا نملك خيار البعد عن الزمالك، حتى نعود إليه".

واستدرك "لكن، ولضيق الوقت بين التكليف من المجلس، وبين مباراة الفريق غدًا، كان الأفضل الانتظار لحين انتهاء مباراة الغد قبل استلام مهام عملي بشكل فعلي، كفرد من الجهاز الفني".

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.