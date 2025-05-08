ترتيب هدافي الدوري المصري - إمام عاشور يتقدم للصدارة متفوقا على منسي وفيصل

اعتلى إمام عاشور صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بهدفين سجلهما في فوز الأهلي على المصري 4-2.

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي الأول في الدقيقة 36 بعد تمريرة من وسام أبو علي.

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جوووووووول ... إمام عاشور يعود ليتقاسم صدارة الهدافين ويسجل هدف التعادل للأهلي

المصري 1 : 1 الأهلي pic.twitter.com/9KO152NiV2 — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

ثم عاد وأضاف الهدف الرابع من ركلة جزاء 78.

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جووووول.. إمام عاشور ينفرد بصدارة هدافي الدوري ويسجل الهدف الرابع للأهلي من ركلة جزاء pic.twitter.com/CLIHjQmQOA — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

بذلك يتقدم عاشور من المركز الثالث إلى الأول، رافعا رصيده إلى 11 هدفا.

ويليه ناصر منسي مهاجم الزمالك، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ولكل منهما 10 أهداف بالتساوي في المركز الثاني.

في المباراة ذاتها سجل صلاح محسن مهاجم المصري هدفه الثامن، ليتقدم إلى المركز الخامس بالتساوي مع شادي حسين مهاجم زد وعمرو ناصر مهاجم فاركو وياو أنور مهاجم البنك الأهلي.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2024-2025 بعد نهاية الجولة الرابعة من المرحلة النهائية:

1- إمام عاشور - الأهلي: 11 هدفا

2= ناصر منسي - الزمالك: 10 أهداف

2= أسامة فيصل - البنك الأهلي: 10 أهداف

4- محمد علي بن حمودة - غزل المحلة: 9 أهداف

5= ياو أنور - البنك الأهلي: 8 أهداف

5= شادي حسين - زد: 8 أهداف

5= عمرو ناصر - فاركو: 8 أهداف

5= صلاح محسن - المصري: 8 أهداف

9- فيستون ماييلي - بيراميدز: 7 أهداف

10= مصطفى فتحي - بيراميدز: 6 أهداف

10= إبراهيم عادل - بيراميدز: 6 أهداف

10= محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا: 6 أهداف