الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

الخميس، 08 مايو 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود

يواصل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما حقق الفوز على المصري.

وتغلب الأهلي على المصري في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 49 في المركز الأول مؤقتا، بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلاقي البنك الأهلي الجمعة 9 مايو.

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ويلعب الأهلي في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري ضد سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام على ملعب المقاولون العرب.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 49 في المركز الأول مؤقتا، بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلاقي البنك الأهلي الجمعة 9 مايو.

بينما يأتي سيراميكا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

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