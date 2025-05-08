عودة لسلاح الركلات الحرة.. وسام أبو علي لا يتوقف عن التسجيل تحت قيادة النحاس

الخميس، 08 مايو 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

للمباراة الثالثة على التوالي، يواصل وسام أبو علي التسجيل بعد عقدة عانى منها في بداية عام 2025، وأنهاها يوم 30 أبريل بالتسجيل أمام بتروجت.

جاء ذلك بهدفه في شباك المصري من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 58.

وسجل وسام أبو علي في مباريات بتروجت وحرس الحدود والمصري تواليا، تحت قيادة عماد النحاس.

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وبذلك سجل وسام أبو علي مع الأهلي 4 أهداف من ركلات ثابتة خلال موسمين في الدوري المصري من أصل 14 تسديدة.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم بقميص الأهلي.

ويعتبر هدف أبو علي في المصري هو الخامس له في الدوري، بعد ثنائيته في سيراميكا كليوباترا يوم 2 نوفمبر الماضي، وهدفه أمام بتروجت يوم 30 أبريل، وهدفه أمام حرس الحدود يوم 4 مايو الماضي.

وفاز الأهلي على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الفوز وضع الأهلي في صدارة الدوري مؤقتا برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلاقي البنك الأهلي غدا الجمعة.

بينما يحتل المصري المركز الرابع في مجموعة البطولة بالدوري، برصيد 35 نقطة.

وسام أبو علي الأهلي عماد النحاس الدوري المصري
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