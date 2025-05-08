قطار النحاس لا يتوقف.. الأهلي يعتلي صدارة الدوري برباعية في شباك المصري

الخميس، 08 مايو 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

الأهلي أمام المصري

خطف النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري، بعد الفوز الكبير على حساب المصري برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل رباعية الأهلي إمام عاشور "هدفين"، وطاهر محمد، ووسام أبو علي، فيما سجل هدفي المصري صلاح محسن، وفخر الدين بن يوسف.

ونجح إمام عاشور بعد تسجيله هدفين في مباراة اليوم في اعتلاء صدارة هدافي الدوري برصيد 11 هدفا، متخطيا ناصر منسي مهاجم الزمالك.

أخبار متعلقة:
السلسلة مستمرة.. طاهر محمد طاهر يساهم للمباراة الرابعة على التوالي الهداف والمساهمة الـ 25.. إمام عاشور ينقض على الصدارة بثنائية في المصري الثامن في الدوري.. صلاح محسن يسجل في شباك الأهلي

ونال وسام أبو علي جائزة رجل المباراة بعدما نجح في تسجيل هدف، وصناعة آخر.

الأهلي نجح في تحقيق الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2، ليحرز الفريق 12 هدفا في 3 مباريات.

وتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين أمام بيراميدز الوصيف.

ويخوض بيراميدز مباراته في الجولة ذاتها أمام البنك الأهلي في تمام الثامنة مساء الجمعة.

وسبق أن كشفت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو قبل أن تعلن تأجليها مجددا ليوم 15 من الشهر ذاته، والتي ستحدد موقف الأهلي من خصم النقاط الثلاث نتيجة عدم خوضه مباراة القمة أمام الزمالك.

تفاصيل المباراة

بدأ عماد النحاس المدير الفني للأهلي بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة حرس الحدود في الجولة السابقة.

وبدأت المباراة بضغط من المصري الذي كاد أن يسجل في الدقيقة الأولى لولا قائم الأهلي الذي منع رأسية صلاح محسن من أن تسكن الشباك.

ولكن عاد صلاح محسن مجددا في الدقيقة السادسة ليسجل الهدف الأول للمصري بعد عرضية من كريم العراقي لعبها مهاجم المصري رأسية في الشباك.

وتعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي لإصابة في الدقيقة 12 ليخرج ويحل مصطفى العش بدلا منه في تبديل اضطراري مبكر للأهلي.

حاول الأهلي إدارك التعادل في الدقيقة 33 بتسديدة من وسام أبو علي أعلى العارضة.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية أرضية من وسام أبو علي.

وعاد وسام أبو علي للتألق في الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثاني ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ولكن رفض الأهلي الخروج دون أن يتقدم ليسجل طاهر محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وذلك بعد خطأ من محمود جاد حارس المصري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف وسام أبو علي الهدف الثالث في الدقيقة 58 من ضربة حرة مباشرة في شباك المصري، بطريقة رائعة ليسددها في نفس زاوية محمود جاد.

وأجرى عماد النحاس تبديلا ثانيا للأهلي بنزول أكرم توفيق بدلا من عمرو السولية، فيما أجرى أنيس بوجلبان تبديلان للمصري بنزول فخر الدين بن يوسف وميدو جابر، وخروج جون إيبوكا وسامادو.

ونال إمام عاشور ضربة جزاء في الدقيقة 76 بعد تدخل قوي من باهر المحمدي لينفذها إمام بنفسه مسجلا الهدف الثالث للأهلي.

وأجرى مدرب المصري تبديلين جديدين بنزول كريم بامبو وأحمد عيد، بدلا من صلاح محسن وكريم العراقي للتنشيط الهجومي، فيما رد النحاس بـ 3 تبديلات بنزول جراديشار ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بدلا من أشرف بنشرقي وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

وبينما تتجه المباراة إلى فوز الأهلي، أشعل فخر الدين بن يوسف الدقائق المتبقية بتسجيل الهدف الثاني وتقليص الفارق في الدقيقة 81 برأسية رائعة سكنت شباك الشناوي.

وتألق الشناوي ليحافظ على فارق الهدفين بعد التصدي لتسديدة كريم بامبو القوية ويبعدها لركنية، قبل التألق مجددا امام محمود حمادة داخل منطقة الجزاء ليحافظ على فارق الهدفين، ليطلق بعدها الحكم أحمد الغندور صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 4-2.

الأهلي المصري الدوري
نرشح لكم
مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا صحيفة سعودية: اتفاق مبدئي بين الأهلي وجوميز.. ومباراة الوحدة تحسم مصيره "غياب النزاهة والمسابقة تدار لصالح طرف بعينه".. طلب عاجل من الزمالك للجنة الاستئناف الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والزمالك.. وطارق مجدي للبنك الأهلي وبيراميدز محلل أداء الزمالك يكشف موعد انضمامه لجهاز الرمادي ترتيب هدافي الدوري المصري - إمام عاشور يتقدم للصدارة متفوقا على منسي وفيصل الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة
أخر الأخبار
موقعة سان ماميس - موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنام 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
موعد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
المرة الأولى دون فريق إيطالي.. تشيلسي وريال بيتيس إلى نهائي دوري المؤتمر ساعة | الكرة الأوروبية
صحيفة سعودية: اتفاق مبدئي بين الأهلي وجوميز.. ومباراة الوحدة تحسم مصيره ساعة | الدوري المصري
6 فرق إنجليزية تشارك في دوري أبطال أوروبا.. 8 يتنافسون على 5 مقاعد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما