قطار النحاس لا يتوقف.. الأهلي يعتلي صدارة الدوري برباعية في شباك المصري

خطف النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري، بعد الفوز الكبير على حساب المصري برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل رباعية الأهلي إمام عاشور "هدفين"، وطاهر محمد، ووسام أبو علي، فيما سجل هدفي المصري صلاح محسن، وفخر الدين بن يوسف.

ونجح إمام عاشور بعد تسجيله هدفين في مباراة اليوم في اعتلاء صدارة هدافي الدوري برصيد 11 هدفا، متخطيا ناصر منسي مهاجم الزمالك.

ونال وسام أبو علي جائزة رجل المباراة بعدما نجح في تسجيل هدف، وصناعة آخر.

الأهلي نجح في تحقيق الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2، ليحرز الفريق 12 هدفا في 3 مباريات.

وتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين أمام بيراميدز الوصيف.

ويخوض بيراميدز مباراته في الجولة ذاتها أمام البنك الأهلي في تمام الثامنة مساء الجمعة.

وسبق أن كشفت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو قبل أن تعلن تأجليها مجددا ليوم 15 من الشهر ذاته، والتي ستحدد موقف الأهلي من خصم النقاط الثلاث نتيجة عدم خوضه مباراة القمة أمام الزمالك.

تفاصيل المباراة

بدأ عماد النحاس المدير الفني للأهلي بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة حرس الحدود في الجولة السابقة.

وبدأت المباراة بضغط من المصري الذي كاد أن يسجل في الدقيقة الأولى لولا قائم الأهلي الذي منع رأسية صلاح محسن من أن تسكن الشباك.

ولكن عاد صلاح محسن مجددا في الدقيقة السادسة ليسجل الهدف الأول للمصري بعد عرضية من كريم العراقي لعبها مهاجم المصري رأسية في الشباك.

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جوووووووول ... صلاح محسن يسرق دفاع الأهلي ويسجل الهدف الأول ويرفض الاحتفال

المصري 1 : 0 الأهلي pic.twitter.com/cYYMpuSG1C — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

وتعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي لإصابة في الدقيقة 12 ليخرج ويحل مصطفى العش بدلا منه في تبديل اضطراري مبكر للأهلي.

حاول الأهلي إدارك التعادل في الدقيقة 33 بتسديدة من وسام أبو علي أعلى العارضة.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية أرضية من وسام أبو علي.

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جوووووووول ... إمام عاشور يعود ليتقاسم صدارة الهدافين ويسجل هدف التعادل للأهلي

المصري 1 : 1 الأهلي pic.twitter.com/9KO152NiV2 — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

وعاد وسام أبو علي للتألق في الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثاني ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ولكن رفض الأهلي الخروج دون أن يتقدم ليسجل طاهر محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وذلك بعد خطأ من محمود جاد حارس المصري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1.

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جووووووول.. طاهر محمد طاهر يبدأ الهجمة وهو اللي ينهيها ويسجل هدف التقدم للأهلي

المصري 1 : 2 الأهلي pic.twitter.com/1ASWtfXwp3 — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

وفي الشوط الثاني، أضاف وسام أبو علي الهدف الثالث في الدقيقة 58 من ضربة حرة مباشرة في شباك المصري، بطريقة رائعة ليسددها في نفس زاوية محمود جاد.

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جووووووول..هدف عالمي أوروبي من وسام أبو علي يسجل من ضربة حرة مباشرة في شباك المصري ⚽️ pic.twitter.com/sUei3plyoV — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

وأجرى عماد النحاس تبديلا ثانيا للأهلي بنزول أكرم توفيق بدلا من عمرو السولية، فيما أجرى أنيس بوجلبان تبديلان للمصري بنزول فخر الدين بن يوسف وميدو جابر، وخروج جون إيبوكا وسامادو.

ونال إمام عاشور ضربة جزاء في الدقيقة 76 بعد تدخل قوي من باهر المحمدي لينفذها إمام بنفسه مسجلا الهدف الثالث للأهلي.

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جووووول.. إمام عاشور ينفرد بصدارة هدافي الدوري ويسجل الهدف الرابع للأهلي من ركلة جزاء pic.twitter.com/CLIHjQmQOA — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

وأجرى مدرب المصري تبديلين جديدين بنزول كريم بامبو وأحمد عيد، بدلا من صلاح محسن وكريم العراقي للتنشيط الهجومي، فيما رد النحاس بـ 3 تبديلات بنزول جراديشار ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بدلا من أشرف بنشرقي وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

وبينما تتجه المباراة إلى فوز الأهلي، أشعل فخر الدين بن يوسف الدقائق المتبقية بتسجيل الهدف الثاني وتقليص الفارق في الدقيقة 81 برأسية رائعة سكنت شباك الشناوي.

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جوووووول.. الرووووج فخر الدين بن يوسف يقلص الفارق مع الأهلي ويسجل الهدف الثاني للمصري

المصري 2 : 4 الأهلي pic.twitter.com/T2rEIyQFpN — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

وتألق الشناوي ليحافظ على فارق الهدفين بعد التصدي لتسديدة كريم بامبو القوية ويبعدها لركنية، قبل التألق مجددا امام محمود حمادة داخل منطقة الجزاء ليحافظ على فارق الهدفين، ليطلق بعدها الحكم أحمد الغندور صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 4-2.