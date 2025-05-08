انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (4)-(1) أتلتيك بلباو
الخميس، 08 مايو 2025 - 22:03
كتب : FilGoal
يلعب مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.
وفاز يونايتد ذهابا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب سان ماميس في بلباو.
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ق 91 جووووول رابع يسجله ماونت بتسديدة خرافية من بعيد بعد تشتيت من الحارس
ق 85 جوووووول الثالث ليونايتد من هويلوند.. تمريرة من ديالو يسجلها الدنماركي في الشباك
ق 81 جوووووول الثاني برأسية من كاسيميرو بعد عرضية من برونو فيرنانديز
ق 70 جوووووول التعادل من ميسون ماونت بعد تمريرة من ليني يورو
ق 68 جوركا جوروزيتا بدلا من أوناي جوميز
ق 65 لوك شو بدلا من نصير مزراوي
ق 31 جوووول ميكيل جاريجزار يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة
ق 21 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح أتلتيك عن طريق أليكس برينجر مرت بجوار المرمى.
ق 10 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح أتلتيك عن طريق أليكس برينجر مرت بجوار المرمى.
بداية المباراة