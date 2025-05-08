انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (4)-(1) أتلتيك بلباو

الخميس، 08 مايو 2025 - 22:03

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز وزميله جارناتشو

يلعب مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

وفاز يونايتد ذهابا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب سان ماميس في بلباو.

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ق 91 جووووول رابع يسجله ماونت بتسديدة خرافية من بعيد بعد تشتيت من الحارس

ق 85 جوووووول الثالث ليونايتد من هويلوند.. تمريرة من ديالو يسجلها الدنماركي في الشباك

ق 81 جوووووول الثاني برأسية من كاسيميرو بعد عرضية من برونو فيرنانديز

ق 70 جوووووول التعادل من ميسون ماونت بعد تمريرة من ليني يورو

ق 68 جوركا جوروزيتا بدلا من أوناي جوميز

ق 65 لوك شو بدلا من نصير مزراوي

ق 31 جوووول ميكيل جاريجزار يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة

ق 21 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح أتلتيك عن طريق أليكس برينجر مرت بجوار المرمى.

ق 10 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح أتلتيك عن طريق أليكس برينجر مرت بجوار المرمى.

بداية المباراة

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي أتلتيك بلباو
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