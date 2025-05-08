السلسلة مستمرة.. طاهر محمد طاهر يساهم للمباراة الرابعة على التوالي

سجل طاهر محمد طاهر ثاني أهداف الأهلي أمام المصري في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

الهدف أتى في الدقيقة 45+4 من المباراة، بعد كرة أفلتت من الحارس محمود جاد ليتابعها طاهر في الشباك.

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جووووووول.. طاهر محمد طاهر يبدأ الهجمة وهو اللي ينهيها ويسجل هدف التقدم للأهلي

المصري 1 : 2 الأهلي pic.twitter.com/1ASWtfXwp3 — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

ووصل طاهر إلى 15 مساهمة تهديفية في 19 مباراة مع الفريق هذا الموسم إجمالا في جميع المسابقات.

ومنذ عودة طاهر من الإصابة نجح في المساهمة بـ 6 أهداف خلال 7 مباريات خاضهم.

وسجل طاهر هدفا أمام صنداونز ثم سجل أمام حرس الحدود قبل أن يسجل اليوم أمام المصري، بينما صنع 3 أهداف ضد كل من الهلال السوداني وبتروجت والحرس.

وهي أيضا المباراة الرابعة على التوالي التي يساهم فيها طاهر تهديفيا، حيث سجل أمام صنداونز وصنع أمام بتروجت ثم سجل أمام حرس الحدود.

النتيجة حتى الآن تضع الأهلي في صدارة الدوري مؤقتا برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلاقي البنك الأهلي غدا الجمعة.

يحتل المصري المركز الرابع في مجموعة البطولة بالدوري، برصيد 35 نقطة.