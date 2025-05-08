السلسلة مستمرة.. طاهر محمد طاهر يساهم للمباراة الرابعة على التوالي

الخميس، 08 مايو 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - طاهر محمد

سجل طاهر محمد طاهر ثاني أهداف الأهلي أمام المصري في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

الهدف أتى في الدقيقة 45+4 من المباراة، بعد كرة أفلتت من الحارس محمود جاد ليتابعها طاهر في الشباك.

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ووصل طاهر إلى 15 مساهمة تهديفية في 19 مباراة مع الفريق هذا الموسم إجمالا في جميع المسابقات.

ومنذ عودة طاهر من الإصابة نجح في المساهمة بـ 6 أهداف خلال 7 مباريات خاضهم.

وسجل طاهر هدفا أمام صنداونز ثم سجل أمام حرس الحدود قبل أن يسجل اليوم أمام المصري، بينما صنع 3 أهداف ضد كل من الهلال السوداني وبتروجت والحرس.

وهي أيضا المباراة الرابعة على التوالي التي يساهم فيها طاهر تهديفيا، حيث سجل أمام صنداونز وصنع أمام بتروجت ثم سجل أمام حرس الحدود.

النتيجة حتى الآن تضع الأهلي في صدارة الدوري مؤقتا برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلاقي البنك الأهلي غدا الجمعة.

يحتل المصري المركز الرابع في مجموعة البطولة بالدوري، برصيد 35 نقطة.

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