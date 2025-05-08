الهداف والمساهمة الـ 25.. إمام عاشور ينقض على الصدارة بثنائية في المصري

رفع إمام عاشور مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 25 مساهمة بعدما سجل هدفين أمام المصري.

ويتقدم الأهلي على المصري 4-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الختامية من المنافسة على اللقب.

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي الأول في الدقيقة 36 بعد تمريرة من وسام أبو علي.

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جوووووووول ... إمام عاشور يعود ليتقاسم صدارة الهدافين ويسجل هدف التعادل للأهلي

المصري 1 : 1 الأهلي pic.twitter.com/9KO152NiV2 — ON Sport (@ONTimeSports) May 8, 2025

ثم عاد وأضاف الهدف الرابع من ركلة جزاء 78.

بذلك يرفع إمام عاشور لرفع رصيده إلى 25 مساهمة بتسجيل 17 هدفا وصناعة 8 آخرين.

وخاض إمام عاشور 35 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي في مختلف المسابقات.

أما في مسابقة الدوري فنجح إمام عاشور في المساهمة بـ 17 هدفا خلال 20 مباراة.

إذ سجل عاشور 11 هدفا وصنع 6 آخرين في الدوري هذا الموسم.

وبذلك يتقدم إمام عاشور لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري لهذا الموسم برصيد 11 هدفا.

وتقدم عاشور على ناصر منسي مهاجم الزمالك وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ولكل منهما 10 أهداف.