الثامن في الدوري.. صلاح محسن يسجل في شباك الأهلي

الخميس، 08 مايو 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري ضد الأهلي

وصل صلاح محسن مهاجم المصري إلى 8 أهداف في الدوري المصري، بهدفه في شباك فريقه السابق الأهلي.

وسجل صلاح محسن الهدف الأول للمصري في الدقيقة 6، بعد تمريرة من كريم العراقي.

الهدف ارتقى بصلاح محسن إلى المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري المصري.

وجاء ذلك بالتساوي مع ياو أنور مهاجم البنك الأهلي وشادي حسين مهاجم زد، وعمرو ناصر مهاجم فاركو برصيد 8 أهداف لكل منهم.

الصدارة انفرد بها إمام عاشور في نفس المباراة برصيد 11 هدفا، حيث سجل الهدفين الأول والرابع للأهلي.

بينما يتساوى ناصر منسي مهاجم الزمالك وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي في المركز الثاني بـ 10 أهداف لكل منهما.

ويليهما محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة في المركز الرابع بـ 9 أهداف.

ويحتل المصري المركز الرابع في مجموعة البطولة بالدوري، برصيد 35 نقطة.

فيما ارتقى الأهلي للصدارة مؤقتا برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلاقي البنك الأهلي غدا.

صلاح محسن الأهلي المصري الدوري المصري
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