تشكيل تشيلسي - الشباب يغلبون على موقعة حسم التأهل لنهائي دوري المؤتمر

الخميس، 08 مايو 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا عن تشكيل فريقه لمواجهة ديورجاردن السويدي في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعتمد ماريسكا على تشكيل أغلبه من الشباب والبدلاء، بعد الفوز الكبير الذي حققه ذهابا 4-1.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

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حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

خط الدفاع: مالو جوستو - توسين أدارابيويو - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا

خط الوسط: جوش أتشيمبونج - ريس جيمس

أمامهما: ريجي والش - كيرنان دوسبري هال - جادون سانشو

خط الهجوم: تيريك جورج

واكتسح تشيلسي الإنجليزي منافسه السويدي برباعية مقابل هدف وحيد في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

الفائز من هذه المباراة يلاقي الفائز من ريال بيتيس وفيورنتينا.

وفاز بيتيس في الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويقام النهائي يوم 28 مايو على ملعب فروتسواف في بولندا.

تشيلسي دوري المؤتمر الأوروبي
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