انتهت في نهائي كأس مصر للسلة - الأهلي (83)-(85) الاتحاد.. اللقب أخضر

الخميس، 08 مايو 2025 - 21:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري ضمن نهائي كأس مصر لكرة السلة.

وتأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88.

فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.

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نهاية المباراة

الأهلي (83)-(85) الاتحاد

الأهلي (83)-(83) الاتحاد

الأهلي (81)-(83) الاتحاد

الأهلي (78)-(78) الاتحاد

وقت إضافي

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الأهلي (73)-(73) الاتحاد

الأهلي (72)-(68) الاتحاد

الأهلي (66)-(65) الاتحاد

الأهلي (60)-(62) الاتحاد

انطلاق الفترة الرابعة

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الأهلي (58)-(58) الاتحاد

الأهلي (51)-(47) الاتحاد

الفترة الثالثة

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نهاية الفترة الثانية

الأهلي (43)-(42) الاتحاد

الأهلي (27)-(30) الاتحاد

الأهلي (25)-(24) الاتحاد

الفترة الثانية

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الأهلي (18)-(24) الاتحاد

الأهلي (11)-(20) الاتحاد

الأهلي (4) - (10) الاتحاد

الأهلي (1) - (5) الاتحاد

انطلاق الفترة الأولى

كرة سلة
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