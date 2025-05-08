كرة سلة - الزمالك يفوز على سبورتنج ويحصد برونزية كأس مصر

الخميس، 08 مايو 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة سلة

حصد فريق الزمالك برونزية كأس مصر لكرة السلة رجال موسم 2024/2025 بعد فوزه على سبورتنج.

وفاز الزمالك على سبورتنج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر، بنتيجة 82/73.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:

أخبار متعلقة:
كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس سلة – تحكيم أوروبي لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس كرة سلة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نصف نهائي الدوري.. والاتحاد ينتظر

25/18

49/36

64/55

82/73

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل المباراة النهائية بين الاتحاد والأهلي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88.

فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.

ويقود المباراة النهائية، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

الزمالك كرة سلة سبورتنج كرة سلة
نرشح لكم
سلة - الثاني على التوالي.. الاتحاد بطلا لكأس مصر بعد الفوز على الأهلي في نهائي مجنون انتهت في نهائي كأس مصر للسلة - الأهلي (83)-(85) الاتحاد.. اللقب أخضر كرة سلة - أنس أسامة جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في الجولة الأولى من نصف نهائي دوري السيدات كرة سلة - تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر دوري NBA - إنديانا يواصل تفوقه على كليفلاند.. وجولدن ستيت يفوز على مينيسوتا في إصابة كيري كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس انتهت كرة سلة - الزمالك (88)-(97) الاتحاد.. تأهل زعيم الثغر
أخر الأخبار
موقعة سان ماميس - موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنام 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
موعد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا 24 دقيقة | الدوري المصري
المرة الأولى دون فريق إيطالي.. تشيلسي وريال بيتيس إلى نهائي دوري المؤتمر 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة سعودية: اتفاق مبدئي بين الأهلي وجوميز.. ومباراة الوحدة تحسم مصيره 47 دقيقة | الدوري المصري
6 فرق إنجليزية تشارك في دوري أبطال أوروبا.. 8 يتنافسون على 5 مقاعد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما