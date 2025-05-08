كرة سلة - الزمالك يفوز على سبورتنج ويحصد برونزية كأس مصر
الخميس، 08 مايو 2025 - 21:09
كتب : FilGoal
حصد فريق الزمالك برونزية كأس مصر لكرة السلة رجال موسم 2024/2025 بعد فوزه على سبورتنج.
وفاز الزمالك على سبورتنج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر، بنتيجة 82/73.
جاءت نتائج الفترات كالتالي:
25/18
49/36
64/55
82/73
ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل المباراة النهائية بين الاتحاد والأهلي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
تأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88.
فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.
ويقود المباراة النهائية، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.
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