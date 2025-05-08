كرة يد - قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يتعاقد مع 3 لاعبين

الخميس، 08 مايو 2025 - 20:58

كتب : إبراهيم رمضان

خالد وليد - الزمالك كرة يد

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع 3 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة اليد.

ويستعد الزمالك لخوض بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وأعلن الزمالك تعاقده مع الثلاثي، المونتينيجري برانكو فويكوفيتش والتونسي يوسف معروف وبيجاد مراون.

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وتعاقد الزمالك مع، المونتينيجري برانكو فويكوفيتش، قادماً من دينامو بوخارست الروماني، ويشغل مركز الظهير الأيمن.

فيما سينضم التونسي يوسف معرف، قادماً من الصفا السعودي.

وسبق لمعرف اللعب بقميص الترجي والأهلي ويشغل مركز الظهير الأيسر.

كما تعاقد الزمالك مع بيجاد مروان، قادماً من سبورتنج، ويجيد اللعب في مركز الدائرة.

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ويواجه الأهلي فريق الزمالك في نصف نهائي منافسات السوبر الإفريقي للرجال.

وكشفت اللجنة المنظمة عن إقامة مباراة القمة في تمام السابعة مساء من يوم الإثنين المقبل على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

بينما المباراة الأخرى بين الترجي التونسي والمنتدى المغربي ستقام في تمام التاسعة مساء بنفس اليوم.

وتقام جميع المباريات داخل النادي الأهلي بالجزيرة.

وأسفرت قرعة الكؤوس الأفريقية عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك ، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

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