حال التأهل.. تحديد منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم للشباب

الخميس، 08 مايو 2025 - 20:53

كتب : محمد مصطفى

منتخب مصر للشباب

تحدد بشكل رسمي مواجهتين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة في مصر في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو بمشاركة 13 منتخبا.

وانتهت مواجهات المجموعتين الثانية والثالثة، فيما تختتم منافسات المجموعة الأولى يوم الجمعة.

المنتخب المصري للشباب يواجه نظيره التنزاني، فيما يصطدم جنوب إفريقيا بمنافسه زامبيا في مباراة تحديد متصدر المجموعة الأولى.. تعرف على فرص مصر في التأهل بالضغط هنا

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وضمنت منتخبات المغرب ونيجيريا، وغانا والسنغال، والكونغو الديمقراطية التأهل لربع النهائي.

وتتنافس منتخبات مصر وتونس وزامبيا وجنوب إفريقيا على مقعدين من المقاعد الأربعة، على أن يكون بين المتأهلين الإثنين أحد فريقي جنوب إفريقيا أو زامبيا.

وتحددت مواجهات ربع النهائي في كأس الأمم على النحو التالي:

أول المجموعة الأولى (جنوب إفريقيا أو زامبيا) × ثالث المجموعة الثالثة (الكونغو الديمقراطية)

ثاني المجموعة الثانية (نيجيريا) × ثاني المجموعة الثالثة (السنغال)

ويتواجه الفائزان من المباراتين السابقتين في نصف النهائي

أول المجموعة الثانية (المغرب) × ثاني المجموعة الأولى (سيراليون)

أول المجموعة الثالثة (غانا) يواجه ثالث الأولى / الثانية (مصر أو زامبيا أو تونس)

وبذلك ينتظر المنتخب المصري حال تأهله كأفضل ثالث منتخب غانا متصدر المجموعة الثالثة.

وتنقسم الفرق إلى 3 مجموعات، بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى التي تشهد تواجد أصحاب الأرض المنتخب المصري، و4 فرق في المجموعة الثانية، ونفس العدد في الثالثة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما يتأهل أفضل منتخبين صاحبي المركز الثالث ليكتمل الدور ربع النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

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