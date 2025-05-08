مؤتمر الرمادي عن - الزمالك الممتع والرد في الملعب ومواجهة سيراميكا المرتقبة

الخميس، 08 مايو 2025 - 20:16

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن الرمادي - الزمالك

أعرب أيمن الرمادي مدرب الزمالك عن فخره الشديد بتدريب الأبيض قبل ظهوره الأول أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وقال أيمن الرمادي في مؤتمر صحفي: "إذا استرجعت الذاكرة وتخيلت أنني أتمنى أن أعمل مع فريق يُمتع الجمهور ويقدم كرة قدم ممتعة، فلن أجد أفضل من الزمالك".

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وأضاف "لم أتابع ردود الأفعال بعدما توليت تدريب الزمالك. تعرضت لضغوطات كبيرة من قبل، أهم شيء هو رد فعل اللاعبين وأن يكونوا مؤثرين، وأي مدرب في العالم يتولى قيادة فريق فسلاحه الوحيد هو الملعب".

لا يتوفر وصف.

وشدد "ليس دائما أبناء النادي هم من يمارسون كرة القدم في النادي لعدة سنوات، أبناء النادي هم من لديهم القدرة والرغبة على التضحية عندما يدخلون النادي، والزمالك يضم مجموعة كبيرة من المخلصين".

وتابع "لأول مرة على مدار 30 عاماً من العمل في التدريب أشعر بمتعة كالتي شعرت بها في تدريب الأمس مع لاعبي الزمالك".

وواصل "تمنيت أن يكون اليوم 96 ساعة، لأننا نصارع الزمن، وأراهن على شخصية اللاعبين وإرادتهم في تقديم أفضل أداء في لقاء سيراميكا كليوباترا".

وأكمل "كثرة الإصابات تزعجني، وأتمنى عودة اللاعبين المصابين سريعا، لكن الزمالك فريق كبير وعلى الجميع تحمل المسؤولية".

وأتم "سيراميكا كليوباترا فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، أحترمهم بشدة خاصة وأني عملت معهم لمدة 22 شهراً، وأعلم أنه فريق مميز للغاية".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكانت آخر تجربة تدريبية للرمادي في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

أيمن الرمادي سيراميكا كليوباترا الزمالك
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