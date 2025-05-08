مباشر الدوري - الأهلي (4)-(2) المصري.. الشناوي يتألق

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الأهلي أمام المصري في المرحلة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز، فيما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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ق 87: الشناوي يتألق مجددا ويتصدى لتسديدة محمود حمادة داخل منطقة الجزاء ليحافظ على فارق الهدفين.

ق 86: محمد الشناوي يتألق أمام تسديدة كريم بامبو القوية ويبعدها لركنية.

ق 81: جووووول تقليص الفارق، فخر الدين بن يوسف برأسية رائعة أسكنها الشباك بعد كرة عرضية من كريم بامبو.

ق 79: 3 تبديلات للأهلي بنزول جراديشار ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بدلا من أشرف بنشرقي وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

ق 78: جووووول إمام عاشور يسجل الهدف الرابع للأهلي، والثاني الشخصي له، من ضربة جزاء.

ق 77: تبديلان للمصري بنزول كريم بامبو وأحمد عيد، بدلا من صلاح محسن وكريم العراقي

ق 76: ضربة جزاء للأهلي بعد تدخل قوي من باهر المحمدي على قدم إمام عاشور.

ق 71: تبديلان للمصري بنزول فخر الدين بن يوسف وميدو جابر، وخروج جون إيبوكا وسامادو.

ق 70: محمود جاد يتألق ويتصدى لانفراد أمام أشرف بنشرقي.

ق 63: تبديل للأهلي بنزول أكرم توفيق بدلا من عمرو السولية.

ق 58: جوووووول وسام أبو علي يسجل الهدف الثالث للأهلي من ضربة حرة مباشرة في شباك المصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1.

ق 45:2: جووووول الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر بعد خطأ من محمود جاد حارس المصري.

ق 42: جوول وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني من رأسية رائعة في شباك المصري بعد عرضية من محمد هاني.. ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 35: جووووول التعادل للأهلي بتسديدة قوية من إمام عاشور بعد كرة عرضية أرضية من وسام أبو علي

ق 33: تسديدة من ضربة حرة مباشرة لوسام أبو علي أعلى العارضة.

ق 31: بطاقة صفراء لحسين فيصل بعد تدخل قوي ضد إمام عاشور.

ق 14: تبديل أول للأهلي بخروج رامي ربيعة ونزول مصطفى العش.

ق 12: خروج رامي ربيعة لتلقي العلاج نتيجة الإصابة.

ق 6: جووووول الهدف الأول للمصري برأسية صلاح محسن بعد عرضية من كريم العراقي.

ق 1: القائم يحرم المصري من التقدم بعد رأسية من صلاح محسن.

بداية المباراة