تشكيل المصري - إيبوكا وصلاح محسن يقودان الهجوم أمام الأهلي

الخميس، 08 مايو 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري

يقود الثنائي صلاح محسن وجون إيبوكا هجوم المصري خلال مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد المصري ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - سامادو أتدجيكو - حسين فيصل

الهجوم: جون إيبوكا - صلاح محسن.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز، فيما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

الأهلي المصري
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