تشكيل المصري - إيبوكا وصلاح محسن يقودان الهجوم أمام الأهلي

يقود الثنائي صلاح محسن وجون إيبوكا هجوم المصري خلال مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد المصري ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - سامادو أتدجيكو - حسين فيصل

الهجوم: جون إيبوكا - صلاح محسن.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز، فيما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.