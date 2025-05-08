تشكيل المصري - إيبوكا وصلاح محسن يقودان الهجوم أمام الأهلي
الخميس، 08 مايو 2025 - 19:15
كتب : FilGoal
يقود الثنائي صلاح محسن وجون إيبوكا هجوم المصري خلال مواجهة الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد المصري ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي
الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - سامادو أتدجيكو - حسين فيصل
الهجوم: جون إيبوكا - صلاح محسن.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز، فيما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.
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