تشكيل الأهلي - النحاس يستمر بنفس الاختيارات.. ووسام مهاجم أمام المصري

أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المصري في المرحلة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وحافظ النحاس على نفس التشكيل الذي خاض به المباراة الأخيرة أمام حرس حدود.

ويبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بنشرقي - وسام أبو علي

وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - على معلول - مصطفى العش - نيتس جراديشار - أحمد رضا - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أكرم توفيق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز، فيما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وتعد تلك المباراة الثالثة للأهلي تحت قيادة عماد النحاس بعد فوزه أمام بتروجت 3-2، وأمام حرس الحدود بخماسية نظيفة.