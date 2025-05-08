رابطة الأندية تعلن عقوبات المجموعة الثانية في الجولة الخامسة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المجموعة الثانية في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وأصدرت الرابطة العقوبات طبقا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سموحة طلائع الجيش:

إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعبة خطر.

إضافة إلى تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

وتعرض فتح الله للطرد خلال مواجهة سموحة ضد طلائع الجيش في الدقيقة 89 بعد تدخل عنيف على محمد سالم.

وانتهت مباراة طلائع الجيش ضد سموحة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث.

كما وصل سموحة إلى الرصيد ذاته ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن طلائع الجيش.