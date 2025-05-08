4 طلقات نارية.. حارس فلامنجو ينجو من محاولة سرقة في البرازيل

الخميس، 08 مايو 2025 - 17:24

كتب : FilGoal

أجوستين روسي - فلامنجو

تعرضت سيارات لاعبي فريق فلامنجو البرازيلي لمحاولة السرقة بعد عودتهم من الأرجنتين لخوض مباراة في كوبا ليبرتادوريس.

وسافر لاعبو فلامنجو صوب الأرجنتين للقاء تاييريس كوردوبا في الجولة الرابعة من دور المجموعات وانتهت بالتعادل 1-1.

وتعرضت سيارة أجوستين روسي حارس الفريق لمحاولة سرقة بالإضافة لإصابة سيارته المصفحة بأربع طلقات نارية.

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وأصدر النادي بيانا جاء كالتالي

لدى وصولهم إلى ريو دي جانيرو، حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحًا، عائدين إلى منازلهم بعد مباراة في الأرجنتين ضمن بطولة كوبا ليبرتادوريس، تعرضت بعض سيارات لاعبي فلامنجو لمحاولة سرقة في لينها أماريلا، بالقرب من بونسوسيسو.

أُصيبت السيارة المصفحة التي كان يستقلها حارس المرمى روسي بأربع طلقات نارية. ورغم خطورة الحادث، لم تنجح المحاولة، ولم يُصب أي من الرياضيين أو أفراد المركبات. جميع اللاعبين المعنيين موجودون الآن في منازلهم. سيتم تحديث المزيد من المعلومات حول الحادث على مدار اليوم.

فيما كتبت الشركة المسؤولة عن روسي على "إنستجرام"

هذا الصباح كنت ضحية لانعدام الأمن الذي تعاني منه ولاية ريو دي جانيرو. على الرغم من الخوف الكبير الذي مررنا به أنا وعائلتي، نحن بخير ونتعافى مما حدث. شكرا لكم جميعا على رسائلكم المليئة بالمودة والاهتمام.

أصابت الطلقات باب السائق، ومرآة الراكب، ونافذة المقعد الخلفي، والجزء الخلفي القريب من عجلة القيادة. كانت سيارة روسي تحمله هو وسائقه في وقت محاولة السرقة، التي وقعت في لينها أماريلا، بالقرب من بونسوسيسو. كما أصيب لاعبون آخرون كانوا موجودين في سياراتهم الخاصة في المطار بالخوف في مكان الحادث، لكن لم يتم إطلاق النار عليهم. ولم تقع إصابات.

ويحتل فلامنجو المركز الثالث برصيد 5 نقاط في ترتيب المجموعة الثالثة من كوبا ليبرتادوريس.

ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن بالميراس وبراجانتينو.

يذكر أن روسي سبق أن ارتدى قميص النصر في وقت سابق قبل الانتقال لفلامنجو في يناير 2024.

وخاض الحارس الأرجنتيني 20 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة واستقبل 10 أهداف في جميع المسابقات.

فلامنجو أجوستين روسي كوبا ليبرتادوريس الدوري البرازيلي
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