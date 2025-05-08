الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال

ينتظم البرازيلي ماركوس ليوناردو في تدريبات الهلال الجماعية غدا الجمعة.

وكان اللاعب قد سافر إلى بلاده للاطمئنان على حالة والدته الصحية، بعدما غاب عن المران مطلع الأسبوع الجاري.

ورغم عودته إلى التدريبات الثلاثاء فضّل المدرب السعودي منح ليوناردو راحة بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن البرازيلي سيدخل قائمة الزعيم تحت قيادة محمد الشلهوب أمام العروبة يوم الإثنين المقبل.

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وسينضم ليوناردو للمران غدا الجمعة إذ أن الفريق حصل على راحة اليوم الخميس عقب خوض مباراة أمس ضد الرائد.

وغاب ليوناردو عن فوز الهلال أمام الرائد أمس الأربعاء بنتيجة 5-3 في الجولة 30 من الدوري السعودي.

وخاض البرازيلي الشاب 38 مباراة بقميص الهلال سجل 25 هدفا وصنع 3 عقب انضمامه من بنفيكا البرتغالي.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب قبل 4 جولات على النهاية.