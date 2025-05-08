5 أهداف في 3 مباريات.. ماكتوميناي أفضل لاعب بشهر أبريل لـ الدوري الإيطالي

الخميس، 08 مايو 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - نابولي

حصد الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي لاعب وسط نابولي على جائزة أفضل لاعب لشهر أبريل 2025 من الدوري الإيطالي.

وفاز لاعب الوسط البالغ 28 عاما متفوقا على أكثر من لاعب أبرزهم ماتياس سولي لاعب روما وأساني دياو مهاجم كومو.

وسجل الدولي 5 أهداف في 3 مباريات قادت البارتينوبي لاعتلاء الصدارة والاقتراب من تحقيق لقب الدوري الإيطالي.

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وسيتحصل الأسكتلندي على الجائزة قبل لقاء نابولي ضد جنوى يوم الأحد المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وخاض سكوت 31 مباراة بقميص نابولي سجل 11 هدفا وصنع 4.

ويتفوق نابولي في صدارة الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن إنتر حامل اللقب قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

ويعد ماكتوميناي ثالث لاعب من نابولي يفوز بالجائزة هذا الموسم بعد كفاراستيخيليا وفرانك زامبو أنجيسا في سبتمبر ويناير.

ويعد نابولي أكثر فريق حصد لاعبيه الجائزة بواقع 11 مرة عن طريق 6 أسماء مختلفة.

نابولي سكوت ماكتوميناي الدوري الإيطالي
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