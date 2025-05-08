برشلونة يستعيد مدافعه قبل الكلاسيكو

تزايدت فرص أليخاندرو بالدي مدافع برشلونة في المشاركة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو المقبلة.

وذلك بعد مشاركته في التدريب الجماعي يوم الخميس، بعدما تعافى من إصابته في العضلة الخلفية.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وذكرت تقارير إسبانية أن هانز فليك مدرب برشلونة قد لا يغامر بالدفع ببالدي في التشكيل الأساسي.

وغاب بالدي عن لقاء إنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تدرب منفردا قبل اللقاء.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا على يد إنتر بعد الخسارة 6-7 في مجموع المباراتين.

إلى ذلك، أعلنت لجنة الحكام برابطة الدوري الإسباني تعيين هيرنانديز هيرنانديز حكما لمباراة الكلاسيكو المقبلة بين برشلونة وريال مدريد.

ويواجه برشلونة منافسه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.