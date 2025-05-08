كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل

الخميس، 08 مايو 2025 - 16:05

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور - حفل فودافون لتكريم منتخب مصر لكرة اليد

قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي تكريم الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصرعلي هامش ودية الفراعنة أمام البرازيل عصر اليوم الخميس بصالة حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

يأتي تكريم باستور بسبب نهاية مسيرته مع الفراعنة بعد نهاية عقده وقرار الاتحاد بعد التجديد.

وكان باستور قد حقق لقب بطولة إفريقيا كما حصد المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - تحديد موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي كرة يد - قناة الأهلي: إتمام ضم علي زين للمشاركة في بطولتي السوبر وكأس الكؤوس كرة يد - اللقب السابع.. علي زين يحصد الثنائية المحلية مع دينامو بوخارست كرة يد - البنك الأهلي يستعير مريم عمر وسارة متولي لخوض كأس الكؤوس الإفريقية

ويلتقى منتخب مصر أمام البرازيل في وديتين، وتقام المباراة الودية الثانية يوم السبت القادم فى تمام الساعة السادسة مساء على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

و تضم قائمة منتخب مصر كل من:

محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصرى - على زين - محمد سند - أحمد عادل - أكرم يسرى - أحمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - أحمد خيرى - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلو - مازن رضا - عبد العزيز إيهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.

كرة يد منتخب مصر باستور
نرشح لكم
كرة يد - تحديد موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي كرة يد - قناة الأهلي: إتمام ضم علي زين للمشاركة في بطولتي السوبر وكأس الكؤوس خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم زين وكاشباريك ثنائي يد دينامو بوخارست كرة يد - اللقب السابع.. علي زين يحصد الثنائية المحلية مع دينامو بوخارست كرة يد - البنك الأهلي يستعير مريم عمر وسارة متولي لخوض كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - الزمالك يتعاقد مع علي الخضر كمدرب لحراس المرمى الثلاثية المحلية.. الأهلي يتوج بكأس مصر لسيدات كرة اليد كرة يد - محمد سند يعلن رحيله عن نيم الفرنسي بعد 8 مواسم
أخر الأخبار
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: بيان لجنة التظلمات غير صحيح.. أرسلنا كل ما طُلب بشان بأزمة القمة 6 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية تعلن عقوبات المجموعة الثانية في الجولة الخامسة 37 دقيقة | الكرة المصرية
لجنة الاستئناف تقرر تأجيل قرارها بشأن أزمة القمة وتوضح الأسباب ساعة | الدوري المصري
4 طلقات نارية.. حارس فلامنجو ينجو من محاولة سرقة في البرازيل ساعة | أمريكا
الأسترالي جراهام أرنولد مديرا فنيا لمنتخب العراق ساعة | آسيا
الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال ساعة | سعودي في الجول
سيناريو تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي قبل 3 جولات من النهاية ساعة | سعودي في الجول
5 أهداف في 3 مباريات.. ماكتوميناي أفضل لاعب بشهر أبريل لـ الدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما