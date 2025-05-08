كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل

قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي تكريم الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصرعلي هامش ودية الفراعنة أمام البرازيل عصر اليوم الخميس بصالة حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

يأتي تكريم باستور بسبب نهاية مسيرته مع الفراعنة بعد نهاية عقده وقرار الاتحاد بعد التجديد.

وكان باستور قد حقق لقب بطولة إفريقيا كما حصد المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة.

ويلتقى منتخب مصر أمام البرازيل في وديتين، وتقام المباراة الودية الثانية يوم السبت القادم فى تمام الساعة السادسة مساء على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

و تضم قائمة منتخب مصر كل من:

محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصرى - على زين - محمد سند - أحمد عادل - أكرم يسرى - أحمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - أحمد خيرى - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلو - مازن رضا - عبد العزيز إيهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.