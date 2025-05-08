تقرير: مدرب كرواتيا ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الهلال السعودي

الخميس، 08 مايو 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - كرواتيا

دخل الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا قائمة الأسماء المرشحة لتدريب الهلال السعودي.

وأوضحت صحيفة "اليوم" السعودية أن طرح اسم الكرواتي جاء بعد "تعثر مفاوضات الهلال مع أكثر من مدرب لتدريب الفريق في الموسم المقبل".

وارتبط اسم سيموني إنزاجي وكارلو أنشيلوتي وماسيميليانو أليجري وماركو سيلفا ونونو سانتو بتدريب الزعيم في الموسم الجديد.

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ولا يعد داليتش غريبا على الهلال إذ قاد الفريق في 20 مباراة سابقة خلال موسم 2012-13.

وخلال تجربته مع الهلال حل وصيفا في الدوري السعودي وفاز بلقب كأس ولي العهد.

ويمتد تعاقد زلاتكو مع منتخب كرواتيا حتى يوليو 2026 بعدما تولى المهمة في أكتوبر 2017.

ويقود محمد الشلهوب الهلال فنيا خلفا لجورج جيسوس حتى نهاية الموسم.

وفاز الفريق في أول مبارياته تحت قيادة الشلهوب بنتيجة 5-3 على الرائد متذيل الترتيب في الجولة 30 من الدوري السعودي.

صاحب الـ 58 عاما قاد بلاده في 95 مباراة حقق الفوز في 46 وتعادل في 25 وخسر 24.

وحل وصيفا في كأس العالم 2018 وثالثا في كأس العالم 2022 ووصيفا أيضا في دوري الأمم الأوروبية 2023.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب.

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