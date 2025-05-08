خبر في الجول – أحمد زهران مستمر مع حرس الحدود لنهاية الموسم

استقر مسؤولو حرس الحدود على استمرار أحمد زهران في منصب المدير الفني لـ الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقاد زهران الفريق بشكل مؤقت بسبب إجراء محمد يوسف عملية جراحية دقيقة ثم رحيله لمنصب المدير الرياضي في النادي الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني لزهران مكون من: أحمد عاصم وكريم عادل مدربان مساعدان، ووائل خليفة مدربا لحراسة المرمى وسامح صابر رئيس الجهاز الإداري وصفي الدين محمود مخطط أحمال.

وارتبط اسم رضا شحاتة في وقت سابق بتدريب حرس الحدود خلفا لمحمد يوسف حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي الثلاثاء المقبل في مجموعة المنافسة على اللقب في الدوري المصري.

وسبق لزهران اللعب في أندية بترول أسيوط والمقاولون العرب والمصري والإسماعيلي.

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

وخسر حرس الحدود مبارياته الـ 4 في مرحلة المنافسة على اللقب حتى الآن.