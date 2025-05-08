بتروجت يكشف إصابة مدافعه بمزق في العضلة الضامة

كشف نادي بتروجت عن إصابة أحمد بحبح مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة.

أحمد بحبح النادي : بتروجت بتروجت

ويستعد بتروجت لمواجهة فاركو غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح نادي بتروجت أن أحمد بحبح قد تعرض للإصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وكشفت الأشعة عن إصابة اللاعب بمزق في العضلة الضامة.

ويغيب بحبح بجانب توفيق محمد ظهير الفريق بسبب تعرضه للطرد خلال المباراة الماضية.

ويختتم بتروجت اليوم الخميس استعداداته لمواجهة فاركو غدا.

وحرص سيد عيد على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال المباريات السابقة مع رفع الروح المعنوية من أجل الظهور الجيد في المباريات وختام الموسم بطريقة جيدة.

ويحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بينما فاركو في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

وتعرض بتروجت للهزيمة في آخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري.