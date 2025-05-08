إيكو توضح حقيقة اهتمام ليفربول بضم دي بروين

كشفت جريدة ليفربول إيكو حقيقة الأنباء المتداولة عن تقديم ليفربول لعرض من أجل ضم كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وينتهي تعاقد كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، وأعلن اللاعب في وقت سابق رحيله مع نهاية تعاقده.

قبل ساعات أوضح جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن كيفن دي بروين لديه عرض من ليفربول.

وأضاف أن نابولي يفكر جديا في ضم الدولي البلجيكي معتمدا على مواطنه روميلو لوكاكو الذي يلعب في صفوف الفريق الإيطالي.

لكن الجريدة المقربة من النادي الإنجليزي ذكرت يوم الخميس أن ليفربول لم يقدم أي عرض للتعاقد مع دي بروين.

وأضاف التقرير أن إدارة ليفربول تركز حاليًا على البحث عن لاعبين آخرين لتعزيز صفوف الفريق.

كما أكد جيمس بيرس صحفي شبكة ذا أثليتك عبر حسابه الشخصي على منصة إكس أن ليفربول لم يتقدم بأي عرض لضم النجم البلجيكي.

خطوة انتقال نجم مانشستر سيتي إلى ليفربول قد تكون أحد أكثر الصفقات التي تصعق جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة وأنه قاد تفوق الفريق السماوي على ليفربول في السنوات الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

قبل أيام، كشف دي بروين عن عدم حسم مصيره بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية رفقة الفريق.

ورد كيفن دي بروين على تساؤل إمكانية مشاركته مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية عبر قناة TNT: "لم أتحدث مع النادي بشأن هذا الأمر لذلك في الحقيقة أنا لا أعلم ما هو الموقف من ذلك".

وشدد "إذا كانت هناك رغبة من النادي لمناقشة الأمر يمكننا فعل ذلك، لكنني غير واثق من ذلك".

وارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى الدوري الأمريكي في ظل اهتمام إنتر ميامي وشيكاغو فاير.

قبلها بأيام، ذكرت جريدة ميرور أن دي بروين قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمام من أندية أمريكية وسعودية بضم النجم البلجيكي الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي قد يغري دي بروين بالانضمام للفريق الذي يضم العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.

ولفت التقرير إلى أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي هو الوجهة الأكثر ترجيحا لدي بروين وعائلته، فهم ينجذبون إلى فكرة الانتقال والاستقرار في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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