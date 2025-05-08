إيكو توضح حقيقة اهتمام ليفربول بضم دي بروين

الخميس، 08 مايو 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين مع أندرو روبيرتسون - ليفربول أمام مانشستر سيتي

كشفت جريدة ليفربول إيكو حقيقة الأنباء المتداولة عن تقديم ليفربول لعرض من أجل ضم كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وينتهي تعاقد كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، وأعلن اللاعب في وقت سابق رحيله مع نهاية تعاقده.

قبل ساعات أوضح جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن كيفن دي بروين لديه عرض من ليفربول.

أخبار متعلقة:
ليكيب تكشف العوائد المالية لـ باريس سان جيرمان بعد وصوله لنهائي أبطال أوروبا الكشف عن حكم الكلاسيكو بسبب جماهيره.. خصم نقطة من سانت إيتيان في الدوري الفرنسي مع إيقاف التنفيذ سكاي: ليفربول يحاول ضم دي بروين

وأضاف أن نابولي يفكر جديا في ضم الدولي البلجيكي معتمدا على مواطنه روميلو لوكاكو الذي يلعب في صفوف الفريق الإيطالي.

لكن الجريدة المقربة من النادي الإنجليزي ذكرت يوم الخميس أن ليفربول لم يقدم أي عرض للتعاقد مع دي بروين.

وأضاف التقرير أن إدارة ليفربول تركز حاليًا على البحث عن لاعبين آخرين لتعزيز صفوف الفريق.

كما أكد جيمس بيرس صحفي شبكة ذا أثليتك عبر حسابه الشخصي على منصة إكس أن ليفربول لم يتقدم بأي عرض لضم النجم البلجيكي.

خطوة انتقال نجم مانشستر سيتي إلى ليفربول قد تكون أحد أكثر الصفقات التي تصعق جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة وأنه قاد تفوق الفريق السماوي على ليفربول في السنوات الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

قبل أيام، كشف دي بروين عن عدم حسم مصيره بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية رفقة الفريق.

ورد كيفن دي بروين على تساؤل إمكانية مشاركته مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية عبر قناة TNT: "لم أتحدث مع النادي بشأن هذا الأمر لذلك في الحقيقة أنا لا أعلم ما هو الموقف من ذلك".

وشدد "إذا كانت هناك رغبة من النادي لمناقشة الأمر يمكننا فعل ذلك، لكنني غير واثق من ذلك".

وارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى الدوري الأمريكي في ظل اهتمام إنتر ميامي وشيكاغو فاير.

قبلها بأيام، ذكرت جريدة ميرور أن دي بروين قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمام من أندية أمريكية وسعودية بضم النجم البلجيكي الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي قد يغري دي بروين بالانضمام للفريق الذي يضم العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.

ولفت التقرير إلى أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي هو الوجهة الأكثر ترجيحا لدي بروين وعائلته، فهم ينجذبون إلى فكرة الانتقال والاستقرار في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

كيفن دي بروين ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
نقارير: سعود عبد الحميد يقترب من العودة للدوري السعودي سكاي: ليفربول يحاول ضم دي بروين تليجراف: الهلال يعرض على برونو 4 أضعاف راتبه.. وموقف مانشستر يونايتد تقرير: مارسليا في مفاوضات متقدمة مع مدافع النصر رومانو: فلامنجو يتوصل لاتفاق شفهي مع جورجينيو لضمه الرياضية: الهلال يتحرك لضم برونو فيرنانديز قبل كأس العالم للأندية سكاي: ريال مدريد يتواصل مع ليفربول للتعاقد مع ألكسندر أرنولد مبكرا ذا أثلتيك: ألكسندر أرنولد ينضم إلى ريال مدريد لمدة 6 سنوات تبدأ في يوليو
أخر الأخبار
تشكيل المصري - إيبوكا وصلاح محسن يقودان الهجوم أمام الأهلي 29 دقيقة | الكرة المصرية
نفس توقيت نهائي الكأس.. ديسابر يعلن ضم ماييلي لقائمة الكونغو الديمقراطية في يونيو 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - النحاس يستمر بنفس الاختيارات.. ووسام مهاجم أمام المصري 51 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: بيان لجنة التظلمات غير صحيح.. أرسلنا كل ما طُلب بشان بأزمة القمة ساعة | الكرة المصرية
رابطة الأندية تعلن عقوبات المجموعة الثانية في الجولة الخامسة ساعة | الكرة المصرية
لجنة الاستئناف تقرر تأجيل قرارها بشأن أزمة القمة وتوضح الأسباب ساعة | الدوري المصري
4 طلقات نارية.. حارس فلامنجو ينجو من محاولة سرقة في البرازيل 2 ساعة | أمريكا
الأسترالي جراهام أرنولد مديرا فنيا لمنتخب العراق 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما