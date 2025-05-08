ليكيب تكشف العوائد المالية لـ باريس سان جيرمان بعد وصوله لنهائي أبطال أوروبا

الخميس، 08 مايو 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية العوائد المالية التي ينتظرها باريس سان جيرمان عقب وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتصر باريس سان جيرمان على أرسنال ووصل لنهائي الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.

ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن باريس سان جيرمان من المتوقع أن يحصل على 22 مليون يورو من حقوق بث الدوري الفرنسي لهذا الموسم، مقابل 138 مليون يورو من دوري الأبطال بنظامه الجديد.

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وأوضحت الصحيفة أن الفريق سيحصل على 18.62 مليون يورو نظير المشاركة و17.5 مليون يورو وفقا لنتائجه في مرحلة المجموعة و11 مليون يورو للوصول لدور الـ 16 و12 مليون يورو للوصول لربع النهائي.

بالإضافة لـ 15 مليون يورو نظير الوصول للمربع الذهبي.

ومن المنتظر أن يحصل سان جيرمان على 18.5 مليون يورو بعد وصوله للنهائي، بالإضافة لـ 34 مليون يورو من حقوق بث البطولة القارية وأيضا على 11 مليون يورو وفقا لتصنيفه في آخر 10 أعوام.

وإذا فاز باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال على حساب إنتر في النهائي سيضاف إلى خزائنه 6.5 مليون يورو.

كما سيتحصل النادي على 4 ملايين يورو نظير المشاركة في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن ليل الفرنسي سيحصل على 78 مليون يورو و60 مليون يورو لموناكو و52 مليون يورو لبريست نظير المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي بالفعل وتأهل لنهائي كأس فرنسا وسيخوض نهائي أبطال أوروبا ضد إنتر.

موعد نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

تقام المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 31 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية المباراة بين باريس سان جيرمان وإنتر.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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