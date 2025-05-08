بينهم 4 للإيقاف.. غياب 5 لاعبين عن اتحاد جدة أمام الفيحاء

الخميس، 08 مايو 2025 - 14:21

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

يواجه اتحاد جدة فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي في غياب خمسة لاعبين.

وكان اتحاد جدة قد تغلب على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري ليواصل الابتعاد بصدارة الترتيب.

ويغيب موسى ديابي عن مواجهة الفيحاء بسبب تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة أمام النصر.

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بينما تأكد غياب كل من دانيلو بيريرا وعبد الإله العمري وستيفن بيرجوين للإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

أما الغياب الخامس فهو لصالح الشهري بسبب الإصابة التي لا يزال يتعافى منها.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد النصر عند 60 نقطة.

وتقلصت حظوظ النصر في المنافسة على الدوري أو بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسم اتحاد جدة مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة رفقة أهلي جدة حامل اللقب.

ويبتعد اتحاد جدة بالصدارة بفارق 6 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه.

الدوري السعودي اتحاد جدة موسى ديابي
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