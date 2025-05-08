نقارير: سعود عبد الحميد يقترب من العودة للدوري السعودي

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن سعود عبد الحميد لاعب روما الإيطالي يقترب من الانتقال إلى أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يشارك سعود عبد الحميد بشكل أساسي مع روما خلال الموسم الحالي

وأفاد التقرير أن الظهير الدولي في مفاوضات جادة حاليا مع أهلي جدة.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب قريب من الانتقال إلى كتيبة أهلي جدة بداية من الموسم المقبل.

وبذلك بعدم تم استبعاده بشكل مستمر مع المباريات الأخيرة في الدوري الإيطالي.

فيما أوضحت جريدة عكاظ أن سعود عبد الحميد تلقى 4 عروض من الدوري السعودي وعرض من الدوري الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أسماء الأندية السعودية، وهي الهلال واتحاد جدة وأهلي جدة ونيوم.

وذكر التقرير أن عرض نادي اتحاد جدة حتى هذه اللحظة هو العرض الأفضل من بين العروض المقدمة الأخرى.

وانتقل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي الهلال، في صفقة بلغت قيمتها المالية 4 مليون يورو.

وظهر الدولي السعودي مع روما في 8 مباريات فقط، بواقع 4 في الدوري الإيطالي و4 في الدوري الأوروبي.