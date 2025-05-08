ميدو يوضح حقيقة تصريحاته ضد "أحد الموجودين داخل الزمالك"

الخميس، 08 مايو 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو

أوضح أحمد حسام ميدو حقيقة تصريحاته ضد أحمد الموجودين داخل نادي الزمالك.

وكان ميدو قد انتقد أحد الأشخاص الموجودين داخل نادي الزمالك دون ذكر اسمه.

وقال ميدو عبر قناة أون سبورت أمس الأربعاء "بالنسبة للناس اللي (بتخبط) فينا من داخل نادي الزمالك أوجه لهم رسالة، إذا اضطررنا أن نتحدث يوما ما سنتحدث. هو شخص بعينه وما يمنعني عن الحديث هو وجوده داخل الزمالك حاليا فقط".

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بينما أوضح ميدو حقيقة تصريحاته قائلا:

"أؤكد احترامي وتقديري لمجلس إدارة النادي والجهود التي يبذلها منذ اليوم الأول، لم أقصد أبدا الإساءة إلى أحد منهم".

"تصريحاتي يحاول البعض تحريف المقصود منها، أنا وجميع محبي الزمالك المخلصين حقا في مركب واحد للنهوض بالنادي ومواجهة التحديات".

"لا داعي للصيد في الماء العكر وليبتعد محترفي الفتن.. الزمالك أولا".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

الزمالك ميدو
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