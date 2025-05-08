الاتحاد لـ في الجول: تحمل أسعار تذاكر الجماهير في مباراة غزل المحلة والدخول مجاني

أعلن محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري تحمل الإدارة أسعار تذاكر الجماهير في مواجهة غزل المحلة.

ويستضيف الاتحاد فريق غزل المحلة بعد غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الهبوط في الدوري.

وكشف محمد سلامة لـ FilGoal.com: "مجلس إدارة الاتحاد السكندري سيتحمل أسعار تذاكر الجماهير والدخول سيكون مجانيا".

وأوضح "تحمل أسعار التذاكر بدون حد أقصى، وذلك لأهمية اللقاء من أجل الخروج من صراع الهبوط".

واختتم سلامة تصريحاته "أطالب الجماهير بالحضول لمؤازرة الفريق في تلك المرحلة الهامة".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث من جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 23 نقطة.

بينما يأتي غزل المحلة في المركز السابع برصيد 20 نقطة من 21 مباراة لكل منهما.

ويهبط آخر فريقين بجدول الترتيب إلى الدرجة الثانية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 19 نقطة بينما يتذيل مودرن سبورت الترتيب بـ 18 نقطة ولديه مباراة أقل.