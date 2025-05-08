خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب

تعقد لجنة التظلمات في اتحاد الكرة مناقشة اليوم الخميس مع رابطة الأندية قبل إصدار قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة وانسحاب الأهلي.

وسبق أن كشفت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة التظلمات ستناقش اليوم الخميس قرارات رابطة الأندية وسبب تقليل عقوبة الأهلي بشأن أزمة القمة ثم ستصدر قرارها النهائي مساء اليوم.

وستوضح الرابطة في الاجتماع أسباب تقليل العقوبة من اعتبار الأهلي مهزوما وخصم 3 نقاط إضافية إلى اعتبار الأهلي خاسرا دون خصم النقاط.

وسبق أن عقدت اللجنة جلسة مع ممثلي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وكشف FilGoal.com كواليس ما دار فيها. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أيضا أن القرار الأقرب للجنة التظلمات هو تأييد قرار الرابطة حال الاقتناع بالأسباب بالاكتفاء بخسارة الأهلي وعدم خصم 3 نقاط إضافية.

ماذا حدث؟

أعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأصدرت الرابطة قرارها باعتماد خسارة الأهلي ودون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وجاء بيان الرابطة عبر الموقع الرسمي

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.