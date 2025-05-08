بيلد: نجل أنشيلوتي مرشح لخلافة روزه في لايبزيج

دخل دافيدي أنشيلوتي نجل المدير الفني لفريق ريال مدريد، دائرة اهتمام نادي لايبزيج لقيادة الفريق خلفا لماركو روزه.

وكان لايبزيج قد استقر على رحيل روزه منذ بضعة أسابيع وتم تعيين زولت لوف مديرا فنيا مؤقتا.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن لايبزيج تواصل بالفعل مع نجل أنشيلوتي في إطار البحث عن مدير فني جديد للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إدارة لايبزيج ترى أن نجل أنشيلوتي خيار محتمل في حال عدم توفر أي من المرشحين المفضلين.

ويسعى لايبزيج لإتمام التعاقد مع أي من سيسك فابريجاس أو النمساوي أوليفر جلاسنر.

ولم يسبق لدافيدي أنشيلوتي أن عمل كمدير فني من قبل، لكنه عمل كمساعد لوالده لمدة 21 عاما في أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون وأخيرا ريال مدريد.

ويرتبط دافيدي بتعاقد مع ريال مدريد حتى 2026 لكن من المتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير للجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي.

كما يرتبط سيسك فابريجاس بتعاقد مع نادي كوكا، فيما يقود جلاسنر فريق كريستال بالاس وصعد بهم لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان قد ارتبط اسم ماركو روزه بقيادة الأهلي خلفا لمارسيل كولر قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب مطالب المدير الفني المالية الضخمة.