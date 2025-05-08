فابينيو: لاعبو اتحاد جدة لا يختفون أثناء اللحظات الحاسمة

أوضح البرازيلي فابينيو لاعب وسط اتحاد جدة أن فريقه يمتلك مجموعة من اللاعبين لا تختبئ في اللحظات الحاسمة، وذلك بعد الفوز المثير على النصر.

وانتصر النمور على النصر يوم الأربعاء على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

وقال فابينيو في تصريحات للصحفيين: "حققنا 3 نقاط مهمة للغاية أمام خصم قوي، ويمتلك الكثير من النجوم، لكن علينا مواصلة العمل من أجل تحقيق الانتصارات".

وأضاف البرازيلي "عندما دخلنا غرفة خلع الملابس بين الشوطين تحدثنا كثيرا لأننا كنا ندرك مدى السوء الذي ظهرنا به قبل الاستراحة".

وتابع "كان علينا تغيير كل شيء في الشوط الثاني وهذا ما حدث، وذلك لأننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين لا تختبئ أثناء اللحظات الحاسمة".

وواصل "تحقيق هذه الريمونتادا أمر رائع، بعد التأخر بهدفين، الفوز على النصر يعد خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري".

وأتم لاعب ليفربول السابق "تركيزنا منصب على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، خاصة لقاء الفيحاء المقبل".

وسجل ساديو ماني وأيمن يحيى هدفي النصر، فيما أحرز كريم بنزيمة ونجولو كانتي وحسام عوار ثلاثية اتحاد جدة.

بهذه النتيجة حافظ اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد النصر عند 60 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

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