بسبب جماهيره.. خصم نقطة من سانت إيتيان في الدوري الفرنسي مع إيقاف التنفيذ

الخميس، 08 مايو 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

مونبيليه - سانت إيتيان

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي خصم نقطة من رصيد سانت إيتيان في المسابقة مع إيقاف التنفيذ بسبب ما حدث من جماهيره في لقاء أولمبيك ليون ضمن الجولة 30.

وكان أحد لاعبي ليون يستعد لتنفيذ رمية تماس قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، لكن الحكم المساعد وضع يده على رأسه بعدما أصيب بمقذوف من المدرجات.

القرار جاء بعد تحقيق موسع بواسطة اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي.

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تم التعرف على اثنين من المشجعين المتهمين بإلقاء مقذوفات من خلال كاميرات مراقبة الملعب، وسيُحاكمان في أكتوبر.

يتأخر سانت إيتيان بأربع نقاط عن منطقة الهبوط مع تبقي مباراتين له هذا الموسم وسيتأكد هبوطه إذا خسر أمام ستاد ريمس الجولة المقبلة.

وكانت جريدة ليكيب قد أوضحت قبل أيام أن نادي سانت إيتيان قد يتعرض لخضم 3 نقاط من رصيده بسبب شغب جماهيره.

وتعرض سانت إيتيان لعقوبات كثيرة في المواسم الأخيرة بسبب شغب جماهيره.

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وحاول الطاقم الطبي لليون علاج مساعد الحكم قبل أن يغادر الفريقان وطاقم التحكيم أرض الملعب نحو غرف خلع الملابس.

وتوقفت المباراة لأكثر من 40 دقيقة بعد إصابة الحكم المساعد.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على مشجع تسبب في إصابة مساعد حكم مباراة سانت إيتيان ضد أولمبيك ليون بمقذوف من المدرجات.

وأفاد نادي سانت إيتيان في بيان وقتها: "بعد توقف المباراة اتخذ النادي على الفور جميع الإجراءات اللازمة لكشف الحقائق بدقة. وقد مكّن هذا التحقيق سريعًا من تحديد هوية الجاني المزعوم لإطلاق المقذوف".

وأضاف "استنادا إلى معلومات قدّمها النادي، وبالتعاون مع السلطات، أُلقي القبض على الشخص فور مغادرته الملعب. وهو الآن قيد الاحتجاز لدى الشرطة. وسيقدّم نادي سانت إيتيان شكوى ضده"

وشدد "سيتخذ النادي أشدّ العقوبات من جانبه، حتى لا يفلت هذا العمل المنفرد من العقاب".

وأتم البيان "يُؤكّد سانت إتيان التزامه التام بمكافحة جميع أشكال العنف، وسيواصل العمل بحزم مع جميع الجهات المعنية لتمكين اتخاذ أشد التدابير ضد مرتكبي هذا النوع من الأعمال".

وكان سانت إيتيان متقدما بهدف لوكاس ستاسين قبل توقف المباراة بسبب إصابة الحكم المساعد.

مع استئناف اللقاء ضاعف ستاسين النتيجة في الدقيقة 66.

ولم يكن الهدف الذي سجله تانر تسمان بعدها بـ10 دقائق كافيا لإنقاذ ليون من الخسارة.

سانت إيتيان الدوري الفرنسي
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