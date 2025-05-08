مدرب اتحاد جدة: لهجتي الحادة مع اللاعبين بين شوطي لقاء النصر هي السبب في الفوز

كشف الفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة عن تحدثه مع اللاعبين بحدة غير مسبوقة خلال شوطي الكلاسيكو مع النصر، الذي انتهى بالفوز بنتيجة 3ـ2.

وانتصر النمور على النصر يوم الأربعاء على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

وقال بلان في تصريحات للصحفيين: "الفريق لم يقدم شيئًا خلال الشوط الأول، وأهدى النصر الهدف الأول بعد دقيقتين".

وأضاف "بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين، كانت هذه أول مرة أتحدث مع فريقي بهذه الحدة، وذكرتُ بعض الحقائق".

وتابع "أنا سعيد برد الفعل وفخور باللاعبين، كانوا تائهين في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني أظهروا رد فعل رائع، وأبارك لهم هذا الفوز".

وأتم "لديّ الكثير من الخبرة، ومن الأفضل انتقاد المدرب بدلًا من اللاعبين، لأنهم أهم شيء بالنسبة لي".

وسجل ساديو ماني وأيمن يحيى هدفي النصر، فيما أحرز كريم بنزيمة ونجولو كانتي وحسام عوار ثلاثية الاتحاد.

بهذه النتيجة حافظ اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد النصر عند 60 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.