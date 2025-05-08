مدرب اتحاد جدة: لهجتي الحادة مع اللاعبين بين شوطي لقاء النصر هي السبب في الفوز

الخميس، 08 مايو 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

بنزيمة - الاتحاد ضد النصر

كشف الفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة عن تحدثه مع اللاعبين بحدة غير مسبوقة خلال شوطي الكلاسيكو مع النصر، الذي انتهى بالفوز بنتيجة 3ـ2.

وانتصر النمور على النصر يوم الأربعاء على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

وقال بلان في تصريحات للصحفيين: "الفريق لم يقدم شيئًا خلال الشوط الأول، وأهدى النصر الهدف الأول بعد دقيقتين".

أخبار متعلقة:
وزارة الرياضة لـ في الجول: تطبيق بند الـ 8 سنوات في القانون الجديد بدون أثر رجعي بيولي لـ في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأنا المدرب وأتحمل المسؤولية خبر في الجول - مصطفى شلبي جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وموقف شحاتة وجهاد سيناريو مجنون.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على النصر ويهرب بصدارة الدوري السعودي

وأضاف "بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين، كانت هذه أول مرة أتحدث مع فريقي بهذه الحدة، وذكرتُ بعض الحقائق".

وتابع "أنا سعيد برد الفعل وفخور باللاعبين، كانوا تائهين في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني أظهروا رد فعل رائع، وأبارك لهم هذا الفوز".

وأتم "لديّ الكثير من الخبرة، ومن الأفضل انتقاد المدرب بدلًا من اللاعبين، لأنهم أهم شيء بالنسبة لي".

وسجل ساديو ماني وأيمن يحيى هدفي النصر، فيما أحرز كريم بنزيمة ونجولو كانتي وحسام عوار ثلاثية الاتحاد.

بهذه النتيجة حافظ اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد النصر عند 60 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

اتحاد جدة لوران بلان النصر
نرشح لكم
الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال سيناريو تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي قبل 3 جولات من النهاية تقرير: مدرب كرواتيا ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الهلال السعودي بينهم 4 للإيقاف.. غياب 5 لاعبين عن اتحاد جدة أمام الفيحاء فابينيو: لاعبو اتحاد جدة لا يختفون أثناء اللحظات الحاسمة بيولي لـ في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأنا المدرب وأتحمل المسؤولية سيناريو مجنون.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على النصر ويهرب بصدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (2)-(3) اتحاد جدة.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
رابطة الأندية تعلن عقوبات المجموعة الثانية في الجولة الخامسة 19 دقيقة | الكرة المصرية
لجنة الاستئناف تقرر تأجيل قرارها بشأن أزمة القمة وتوضح الأسباب 46 دقيقة | الدوري المصري
4 طلقات نارية.. حارس فلامنجو ينجو من محاولة سرقة في البرازيل ساعة | أمريكا
الأسترالي جراهام أرنولد مديرا فنيا لمنتخب العراق ساعة | آسيا
الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال ساعة | سعودي في الجول
سيناريو تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي قبل 3 جولات من النهاية ساعة | سعودي في الجول
5 أهداف في 3 مباريات.. ماكتوميناي أفضل لاعب بشهر أبريل لـ الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يستعيد مدافعه قبل الكلاسيكو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما