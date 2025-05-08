منافس الأهلي - بالميراس ثاني المتأهلين لـ دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس

أصبح بالميراس ثاني الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس 2025، بعد ساو باولو البرازيلي.

وانتصر الفريق البرازيلي على سيرو بورتينو الباراجوياني بنتيجة 2-0 وحقق العلامة الكاملة بعد مرور 4 جولات من مرحلة المجموعات.

ووصل رصيد الأخضر البرازيلي لـ 12 نقطة بفارق 8 نقاط عن سيرو بورتينو الباراجوياني وسبورتنج كريستال البيروفي إذ حقق كل فريق 4 نقاط بعد مرور 4 جولات.

ويتذيل بوليفار البوليفي الترتيب برصيد 3 نقاط إذ سيتصارع مع خصميه على بطاقة التأهل الأخيرة لـ دور الـ 16.

وحقق بالميراس الفوز خارج أرضه بفضل ثنائية إستيفاو وفيتور روكي.

إسيتفاو صاحب الـ 18 عاما سجل هدفا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول.

ووصل إسيتفاو تألقه إذ ساهم في 11 هدفا هذا الموسم مع بالميراس، 10 منها خارج القواعد.

كما وصل للهدف الثالث في دور المجموعات خلال 4 مباريات.

فيما أضاف روكي الهدف الثاني بمجهود فردي في مراوغة الحارس والدفاع في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وسجل مهاجم برشلونة السابق للمباراة الثانية على التوالي ثاني أهدافه مع بالميراس.

وعزز الفريق سلسلته بـ 19 مباراة دون خسارة خارج القواعد قاريا.

ويتنافس الأهلي مع بالميراس في مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويتنافس 32 ناديا بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)