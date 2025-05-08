أرتيتا: دوناروما كان الأفضل في الملعب.. وفخور بما قدمناه وسط هذا الكم من الإصابات

أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال فخره بما قدمه لاعبي فريقه ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر أرسنال من باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين بالخسارة 1-0 ذهابا و2-1 إيابا في نصف النهائي.

وقال أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال خلال المؤتمر الصحفي: "خلال المباراتين كان أفضل لاعب في أرض الملعب هو حارس المرمى وهو من صنع الفارق".

جانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان خلال مباراتين تصدى لـ 8 فرص من لاعبي أرسنال ومنع متوسط 4.77 هدفا محققا خلال المباراتين.

وأضاف "كنا قريبين في النتيجة لكن للأسف خرجنا وأنا فخور للغاية بكيف بدأنا اللقاء وتعاملنا مع الضغط، بعد 20 دقيقة كان يجب أن نتقدم في النتيجة 3-0 لكن هناك شيء إضافي يجب إضافي لكن لم نفعله".

وأردف "أهنئ باريس سان جيرمان على وصولهم للنهائي، سأكتب التقييم عندما أكون أكثر هدوءا ومن على مقاعد البدلاء رأيت أننا كنا أفضل منهم".

وأتم "فخور بلاعبي فريقي ويستحقون الثناء على ما قدموه في وسط هذا الكم من الإصابات، وصلنا لهنا في أسوأ حالاتنا، عليك أن تصل لتلك المرحلة والجميع لائق ومتاح لخوض كثير من الدقائق وهذا يمنحنا الإيجابية للمستقبل".

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وسجل ثنائية باريس كل من فابيان رويز وأشرف حكيمي، فيما سجل بوكايو ساكا هدف أرسنال.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا في الحادي والثلاثين من مايو.

وتأهل باريس سان جيرمان للنهائي الثاني في تاريخه من دوري الأبطال بعدما خسر من بايرن ميونيخ في 2020.

وبات باريس سان جيرمان ثاني أكثر فريق فرنسي تأهلا لنهائي الأبطال بالتساوي مع مارسيليا برصيد نهائيين.

وللمرة الرابعة لا يتأهل أرسنال من نصف نهائي بطولة محلية أو قارية بعد الدوري الأوروبي 2020-21، وكأس الاتحاد 2021-22 وكأس الاتحاد 2024-25 ودوري الأبطال 2024-25.

ولا يزال أرسنال دون أي ألقاب أوروبية منذ 30 عاما.