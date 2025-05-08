حكيمي: لم نستسلم رغم أن الكثيرون لم يؤمنوا بنا.. وإنريكي عبقري

الخميس، 08 مايو 2025 - 10:30

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - أرسنال

اعترف أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان أن الكثيرون لم يؤمنوا بالفريق في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا قبل أن يصل الفريق للنهائي.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتأهل باريس سان جيرمان بعد الفوز ذهابا وإيابا على أرسنال بإجمالي نتيجة 3-1.

ويواجه باريس سان جيرمان فريق إنتر في المباراة النهائية يوم 31 مايو الجاري.

أخبار متعلقة:
مؤتمر حكيمي: نملك أحد أفضل الحراس في العالم.. وديمبلي عبقري بالكرة حكيمي: إنريكي أثبت أن قوة الفريق في التكاتف وليس الاعتماد على لاعبين فرديين بنشرقي: تنازلت عن الأموال للانتقال لـ الأهلي.. وأتمنى ضم زيزو وحكيمي للأحمر الزمالك: التصعيد قرار غير حكيم.. ولن نصمت في حالة مخالفة اللائحة

وقال حكيمي بعد التأهل: "كثيرون لم يؤمنوا بنا لكننا لم نستسلم أبدا، ومن المذهل رؤية هذه الأجواء، لقد عملنا بجد لنعيش هذه اللحظة".

وشدد "نحن عائلة واحدة في الفريق ونستحق هذه اللحظة، جماهيرنا وسكان باريس وعائلاتنا وكل من ساندنا".

وكشف حكيمي "لويس إنريكي قام بعمل رائع منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، بنى فريقا رائعا في عام واحد فقط، عمل بجد لتحقيق كل هذا، إنه عبقري".

واختتم الدولي المغربي تصريحاته "أسلوب لعب الفريق أكثر توزانا وتماسكا، إنريكي له تأثير كبير ليس فقط على النتائج ولكن التحول على الفريق داخل أرض الملعب، ورحلتنا حتى الآن دليل على العمل الجاد ووحدة الفريق".

وتقام المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 31 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية المباراة بين باريس سان جيرمان وإنتر.

باريس سان جيرمان أشرف حكيمي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ليكيب تكشف العوائد المالية لـ باريس سان جيرمان بعد وصوله لنهائي أبطال أوروبا إنريكي: هزمنا 4 فرق إنجليزية من دوري المزارعين.. والتتويج بأبطال أوروبا يحتاج لحارس مميز موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر مجددا من أجل لقب تاريخي.. باريس سان جيرمان يتفوق على أرسنال ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(1) أرسنال.. إلى النهائي مارتينيز: لم أبصق تجاه أتشيربي جافي: لم يرغبوا في تأهلنا لذلك النهائي خوفا من موسمنا.. وأمامنا فرصة للثلاثية تشكيل أبطال أوروبا - ديمبيلي على دكة باريس سان جيرمان.. وميرينو يقود هجوم أرسنال
أخر الأخبار
إيكو توضح حقيقة اهتمام ليفربول بضم دي بروين 26 دقيقة | ميركاتو
ليكيب تكشف العوائد المالية لـ باريس سان جيرمان بعد وصوله لنهائي أبطال أوروبا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بينهم 4 للإيقاف.. غياب 5 لاعبين عن اتحاد جدة أمام الفيحاء 33 دقيقة | سعودي في الجول
نقارير: سعود عبد الحميد يقترب من العودة للدوري السعودي 41 دقيقة | ميركاتو
ميدو يوضح حقيقة تصريحاته ضد "أحد الموجودين داخل الزمالك" ساعة | الدوري المصري
الكشف عن حكم الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
الاتحاد لـ في الجول: تحمل أسعار تذاكر الجماهير في مباراة غزل المحلة والدخول مجاني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 2 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما