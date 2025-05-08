حكيمي: لم نستسلم رغم أن الكثيرون لم يؤمنوا بنا.. وإنريكي عبقري

اعترف أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان أن الكثيرون لم يؤمنوا بالفريق في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا قبل أن يصل الفريق للنهائي.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتأهل باريس سان جيرمان بعد الفوز ذهابا وإيابا على أرسنال بإجمالي نتيجة 3-1.

ويواجه باريس سان جيرمان فريق إنتر في المباراة النهائية يوم 31 مايو الجاري.

وقال حكيمي بعد التأهل: "كثيرون لم يؤمنوا بنا لكننا لم نستسلم أبدا، ومن المذهل رؤية هذه الأجواء، لقد عملنا بجد لنعيش هذه اللحظة".

وشدد "نحن عائلة واحدة في الفريق ونستحق هذه اللحظة، جماهيرنا وسكان باريس وعائلاتنا وكل من ساندنا".

وكشف حكيمي "لويس إنريكي قام بعمل رائع منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، بنى فريقا رائعا في عام واحد فقط، عمل بجد لتحقيق كل هذا، إنه عبقري".

واختتم الدولي المغربي تصريحاته "أسلوب لعب الفريق أكثر توزانا وتماسكا، إنريكي له تأثير كبير ليس فقط على النتائج ولكن التحول على الفريق داخل أرض الملعب، ورحلتنا حتى الآن دليل على العمل الجاد ووحدة الفريق".

وتقام المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 31 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية المباراة بين باريس سان جيرمان وإنتر.