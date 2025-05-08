إنريكي: هزمنا 4 فرق إنجليزية من دوري المزارعين.. والتتويج بأبطال أوروبا يحتاج لحارس مميز

الخميس، 08 مايو 2025 - 10:26

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أشاد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بأداء فريقه والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس سان جيرمان بعد الفوز ذهابا وإيابا على أرسنال بإجمالي نتيجة 3-1.

ويواجه باريس سان جيرمان فريق إنتر في المباراة النهائية يوم 31 مايو الجاري.

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وقال لويس إنريكي عقب تأهل فريقه "بالنسبة لي كان خوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة سيكون الأسوأ، والأسوأ على الإطلاق".

وأوضح "لو لم نصل إلى النهائي لتمنيت رؤية برشلونة هناك ويفوز، لكن بما أننا سنكون هناك فأتمنى تحقيق الفوز".

وشدد "لو أخبرك أحدهم أنك ستسجل ستة أهداف في نصف النهائي ورغم ذلك سيتم إقصائك لما صدقت، لقد أظهروا مستوى كرة القدم في برشلونة وكان بإمكانهم الوصول إلى النهائي واستحقوا ذلك بالتأكيد، والنتيجة غريبة بعض الشيء".

وكشف إنريكي "أعلم أن باريس سان جيرمان ليس فريقا محبوبا في برشلونة، لكن هكذا الحياة، أنا فقط أقوم بعملي، هو مشروع مثير ومشروعي بناء فريق قادر على تحقيق طموحات كبيرة حتى لو رحل اللاعبون، الإيمان بأنه مع اللاعبين الشباب، يمكننا صناعة نجوم جدد".

أما عن مواجهة أرسنال فأجاب "ميكيل أرتيتا كاد أن يهزمني، قاد المباراة تماما كما أراد وأجبرونا على خوض مباراة لم نكن نريدها، لكن هذا الفريق يتمتع بشجاعة كبيرة واستحقينا التأهل للنهائي بكل تأكيد".

وأشاد إنريكي بلاعبيه قائلا: "كيف يمكن الفوز بدوري أبطال أوروبا بدون حارس مرمى رائع بالإضافة إلى 10 لاعبين بكامل طاقتهم؟ دوناروما كان رائعا في المباراتين كما كان طوال البطولة".

وشدد "جدول مبارياتنا في دوري الأبطال كان الأسوأ بين جميع الفريق، وهذا ساعدنا على النمو والتطور، لم نحصد نقاطا في بداية المجموعات لكن الفريق حافظ على إيمانه وواصل مسيرته الناجحة".

وواصل "تأخرنا بهدفين دون مقابل أمام مانشستر سيتي في مباراة لم نستحق خسارتها، لم تكن الأمور تسير في صالحنا، لكن الإحصائيات أظهرت أننا كنا من أفضل الفرق في أوروبا والآن نحن إلى النهائي ومن الواضح أنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

واختتم إنريكي تصريحاته "الفوز على 4 فرق من الدوري الإنجليزي؟ حسنا فعلنا ذلك ونحن من دوري المزارعين".

وتقام المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 31 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية المباراة بين باريس سان جيرمان وإنتر.

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